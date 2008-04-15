«Medoff» признан «Брендом года 2008»

Торговая марка «Medoff» стала победителем восьмого международного конкурса «Бренд года» в наиболее престижной – титульной номинации «Народное признание» (категория «водка»). Это уже вторая победа «Medoff» в конкурсе «Бренд года» - в 2007 году «Medoff», как и в этом, одержал победу в номинации «Народное признание».

Результаты общенационального анкетирования, в котором приняли участие более 1 млн. человек, были объявлены сегодня на пресс-конференции в ИА «УНИАН». Напомним, что отличительной особенностью конкурса «Бренд года» является то, что в нем нет профессионального жюри, и его результаты суммируются на основе анкет, которые заполняют обычные потребители. В этом году анкеты заполнили более 1 млн. человек. Конкурс проводится под патронатом Кабинет министров Украины и Совета предпринимателей Украины.

«Победа в конкурсе «Бренд года» - это лучшая оценка нашей работы, потому что свой выбор в нем сделал потребитель, а не виртуальные эксперты. Думаю, завоевать народное признание второй год подряд нам удалось именно благодаря вкусу «Medoff» - мягкой классической водки, дополнительно очищенной по запатентованной технологии», - говорит бренд-менеджер торговой марки «Medoff» Михаил Долженко.

То, что украинцы отдают предпочтение мягкой классической водке, потверждают данные исследовательского агентства UMG. Согласно опросу, проведенному UMG, почти половина украинцев (45,1%) при выборе крепких спиртных напитков обращает внимание на их мягкость и еще 56,7% населения предпочитают водку, которая легко пьется. Между тем, несмотря на бытующее мнение, только 14,8% респондентов отличительной чертой идеальной водки называют ее крепость.

Все водки под торговой маркой «Medoff» отличаются особенным мягким классическим вкусом и производятся по эксклюзивной запатентованной технологии отчистки медом. Технология производства и рецептуры не имеют аналогов в мире и запатентованы. В 2005 г. по данным британского рейтинга производителей алкоголя «Drinks International», бренд «Medoff» вошел в пятерку самых быстрорастущих мировых водочных брендов. В 2007 году бренд «Medoff» завоевал титул «Бренд года» в главной номинации «Народное призвание».