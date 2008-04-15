Киев. 15 апреля. УНИАН. 23 апреля в Киевском Ледовом дворце «Пионер» будут объявлены победители конкурса «Бренд года Украины-2008».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил основатель и президент конкурса «Бренд года Украины» Владимир СПИВАКОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на церемонии 23 апреля победители конкурса будут награждены кубком из золота и драгоценного камня и дипломом. При этом они будут иметь возможность на протяжении года пользоваться знаком «Бренд года Украины-2008» для продвижения своей торговой марки.

Президент конкурса отметил, что в этом году победителями конкурса стали 22 компании.

В частности, в номинации «Народное признание» представлены: шоколад «Roshen», приправы «Мивина», водка «Medoff», коньяк «Таврия», вино «Inkerman», сыры «Славия», сеть супермаркетов «Фуршет», сеть строительных супермаркетов «Эпицентр», сеть ювелирных салонов «Укрзолото», маслины и оливки «Diva», фруктовая консервация «Tropic life», автомобили «Mitsubishi», аккустика «Microlab», строительные материалы «Panabond», сеть детских развлекательных комплексов «Игролэнд». В номинации «Безупречная репутация» присутствуют: «VAB Bank», агенство по организации мероприятий «Event-Design», услуги сертификации данных «Master-Key», игровые центры «King». В номинацию «Безупречное качество» вошли: строительные материалы «S-Torm», овощная консервация «Долина желаний», пельмени «Лепота», медицина «UniLife».

По данным В.СПИВАКОВСКОГО, в конкурсе, который проходит уже восьмой год, в этом году было обработано около 500 тыс. анкет, по результатам которых были определены претенденты на победу в конкурсе.

По его оценкам, при заполнении анкет потребители больше всего обращают внимание на продукты питания, алкогольные напитки, строительные материалы, детские развлекательные комплексы, медицинское обслуживание.

В.СПИВАКОВСКИЙ отметил важность проведения конкурса в связи с планами Украины вступить в ВТО, добавив, что миссия конкурса - помогать потребителям в выборе товаров, а предприятиям - обеспечить «малозатратный промоушен».

При этом основатель конкурса сообщил, что конкурс (проведение маркетингового исследования по определению покупательских предпочтений) проводится по принципу самофинансирования. «Мы инвестируем в этот проект крупную сумму своих денег», - сказал он.

Справка УНИАН. Гильдия Брендов - основатель всенародного конкурса-рейтинга национальных и глобальных брендов, с 2000 года занимается продвижением иностранных и отечественных брендов на рынке Украины. Роль жюри выполняют потребители с помощью заполнения анкет.