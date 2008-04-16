Проект строительства Большой кольцевой дороги вокруг столицы учитывает интересы жителей области - Ульянченко

Киев. 16 апреля. УНИАН. Председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО заверяет, что проект строительства Большой кольцевой дороги вокруг столицы учитывает интересы жителей области.

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы с каждым сельским председателем, с каждым председателем райадминистрации и с проектантами, фактически прошли, 216 км этой дороги, посмотрев, где можно ее прокладывать так, чтобы были минимально затронуты интересы жителей Киевской области. Это генеральное направление было сделано, утверждено сессией областного совета и утверждено правительством Украины”, - отметила В. УЛЬЯНЧЕНКО.

Относительно прохождения дороги возле города Украинка, по поводу чего длятся дискуссии, председатель ОГА заявила, что строительство дороги не зацепит этот город. “Дорога кольцевая совсем не будет заходить на территорию города Украинка. И мост рассчитан в наименее опасном – потому что это вода – месте и в экономически выгодной для этого строительства территории, совсем не заходя на территорию этого города”, - заверила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Председатель Киевской облгосадминистрации также отметила, что для начала строительства этой кольцевой дороги нужно принять много законодательных актов. “Сегодня в Кабинете министров находятся уже разработанные Министерством транспорта совместно с нами законопроект о концессии, законопроект о частно-государственном партнерстве, об изъятии земель на общественные потребности. Они сегодня находятся в Кабинете министров, прорабатываются и будут переданы в Верховную Раду, в том числе, и закон о Большой кольцевой дороге”, - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

В то же время она выразила надежду, что к 2012 году важнейшие участки этой дороги, которые должны быть наиболее загруженными, уже будут построены. В частности, это касается сегмента Большой кольцевой дороги, который должен соединить трассу Киев – Чернигов с Бориспольской трассой, а также соединение Житомирской трассы с Одесской, что включает и строительство моста возле Украинки. По словам В.УЛЬЯНЧЕНКО, строительство дороги начнется уже в этом году. “Это подтвердил и министр транспорта на нашей совместной пресс-конференции”, - отметила председатель Киевской областной госадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с В.УЛЬЯНЧЕНКО подчеркнул важность ускорения работы по строительству большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева. Он поручил областной госадминистрации разработать и внести на рассмотрение правительства предложения о внесении изменений в законодательные акты относительно изъятия (выкупа) земельных участков для общественных потребностей.

Кабинет министров распоряжением от 22 февраля 2008 г. № 326-р утвердил Генеральное направление прохождения Большой кольцевой дороги вокруг Киева.

Предпроектные предложения по строительству Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева предусматривают длину дороги в 213 км, из которых будут реконструированы 65 км существующей трассы (шириной от 4 до 6 полос движения) и построено 168 км новой автотрассы. Дорога проляжет на расстоянии 27-41 км от центра Киева.

Трасса будет проходить по территории восьми районов Киевской области.

Проектом запланировано строительство около 150 искусственных инженерных сооружений – мостов, эстакад, подземных переходов. Вокруг автострады планируется сооружение логистических комплексов, гостиниц и других объектов.