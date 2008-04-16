Ульянченко довольна результатами работы Киевской ОГА в прошлом году

Киев. 16 апреля. УНИАН. Председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО довольна результатами работы своей команды в прошлом году.

Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему “Динамическое социально-экономическое развитие Киевской области в 2007 году - выполнение социальных инициатив Президента Украины”.

В.УЛЬЯНЧЕНКО проинформировала, что Киевский областной совет, которому отчиталась ее команда о выполнении планов социально-экономического развития за 2007 год и первый квартал 2008 года, положительно оценил работу ОГА. “Отчет был депутатами принят, и для нас это определенный результат в своей деятельности. Мы получили определенный карт-бланш на свою работу в дальнейшем”, – сказала губернатор.

“Мы довольны результатами своей работы, хотя понимаем, что это только начало серьезной работы над выполнением нашего плана социально-экономического развития, потому что мы его составляем не на один год, а он утвержден до 2010 г.”, - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

По ее словам, особое внимание в 2007 г. уделялось экономическому развитию области.

“Оценку этой работе дает Кабинет министров Украины. На протяжении последних двух лет Киевская область занимает лидирующую позицию. Мы находимся на 5-м месте, входим в пятерку лучших регионов Украины”, - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

По ее данным, рост промышленного производства в 2007 г. составил 20%, кроме того, невзирая на тенденции снижения в Украине, в Киевской области состоялся рост на 1,9% объемов производства сельскохозяйственной продукции.

В.УЛЬЯНЧЕНКО сообщила, что в 2007 г. на 41% больше, чем в 2006 г., было трудоустроено граждан. По большей части это состоялось за счет создания рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса.

“Очень мы порадовались за объемы жилищного строительства, и это – результат той работы, которую мы провели в 2006 году и с инвесторами, и с местными советами”, - отметила председатель облгосадминистрации.

“Впервые в Киевской области был построен жилой дом в Белой церкви на 120 квартир, где 40 квартир получили люди согласно очереди. Уже граждане забыли о том, что можно по очереди получать жилье”, - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО. Этот дом, по ее словам, был построен за средства Белоцерковского совета и областной госадминистрации. “Мы продолжаем такую тему и продолжаем в жилищном строительстве эту программу”, - сообщила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Кроме того, как отметила председатель ОГА, жильем сопровождается и строительство медицинских учреждений в области, что дает возможность приглашать на работу молодых специалистов. В Киевской области, по ее словам, также активизировано выполнение программы “Собственный дом”, которая действует с 2000 г.

“Это бюджетные средства, и средства областного бюджета, которые предоставляются в фонд программы “Собственный дом” для помощи жителям сельских населенных пунктов в улучшении своих жилищных условий. Это программа долгосрочных и практически беспроцентных кредитов населению”, - сообщила В.УЛЬЯНЧЕНКО. По ее данным, в 2007 г. на выполнение программы было направлено 7 млн. грн., и этими средствами воспользовались более 280 человек.

В.УЛЬЯНЧЕНКО сообщила, что в 2007 г. по сравнению с 2006 г. на 40% возросли поступления арендной платы за землю; прирост поступлений от земельного налога в 2007 г. по сравнению с 2006 г. составил 31,4%, а поступления от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения увеличились в 2007 по сравнению с 2006 годом на 39,7%. “Это означает, что мы наводим порядок в пользовании дорогими земельными ресурсами”, - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

По ее словам, Киевская область занимает первое место в Украине по объемам иностранных инвестиций в промышленность, сельское хозяйство, в экономику области. “Инвестиции перешли уже границу 1 млрд. грн., вложенных в экономику Киевской области”, - проинформировала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Относительно социальных программ она отметила, что впервые за многие годы в Киевской области строятся 10 новых школ. “Такого большого строительства заведений образования не было десятки лет”, - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО, заверив, что это не будут долгострои, поскольку половина из этих школ будет введена в строй уже к 1 сентября этого года, а остальные – до конца 2008 г.

Кроме того, в текущем году социальные программы предусматривают строительство двух оздоровительно-спортивных комплексов в сельских населенных пунктах, а также переоборудование сельских клубов в культурно-информационные центры с созданием библиотечных фондов.

По данным В.УЛЬЯНЧЕНКО, за прошлый год в области на 41% возросла средняя заработная плата – она составила 1 тыс. 362 грн., что является четвертым показателем в Украине.