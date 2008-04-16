«Карпатские минеральные воды» вывели на рынок новую ТМ «Carpatia»

Киев. 16 апреля. УНИАН. ООО «Карпатские минеральные воды» (Львовская обл.), один из производителей питьевой воды, вывело на рынок новую ТМ «Carpatia», которая будет представлена в субпремиальном ценовом сегменте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Группы компаний «Карпатские минеральные воды» Никита НЕВЕСТЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Н.НЕВЕСТЮКА, общий объем инвестиций в данный проект - 6,5 млн. евро, из них 4,5 млн. евро - инвестиции в оборудование и линию разлива, а 2 млн. евро - инвестиции в маркетинг и дистрибуцию. Часть средств - заемные, часть - собственные средства компании.

Как отметила директор по маркетингу корпорации АМП Ася ТОКАРЕВА, на сегодня компания строит качественную дистрибуцию во всех регионах Украины. В западном регионе корпорация имеет качественную дистрибуцию, а в центральном, южном и восточном регионах находится на этапе формирования дистрибуции. Кроме того, по словам А.ТОКАРЕВОЙ, в городах-миллионниках компания намерена открывать филиальные отделения.

Новая продукция разливается на производственной линии немецкой компании KHS AG производительностью 10 тысяч бутылок в час.

Как отметил Н.НЕВЕСТЮК, на ближайшие несколько лет запаса производственных мощностей будет достаточно. Однако компания рассматривает возможность расширения складских помещений, в частности, строительства логистического центра. На сегодня компания не определилась с площадкой, где будет построен логистический центр, однако планируется, что его строительство начнется в текущем году.

Н.НЕВЕСТЮК отметил, что в планах компании на 2008 год - достичь 0,5% рынка всех упакованных вод в Украине, а к 2012 году - занять 15% субпремиального сегмента рынка упакованных вод в Украине.

Справка УНИАН. ООО «Карпатские минеральные воды» (Львовская обл.) - производитель питьевой воды. Выпускает продукцию под ТМ «Карпатська джерельна», «Carpatia», и «Соковинка».