Аграрии уже понесли более 1 млрд. долл. убытков от запрета экспорта зерна – УАК (расширенная)

Киев. 17 апреля. УНИАН. Украинские сельхозпроизводители на сегодняшний день понесли уже более 1 млрд. долл. убытков из-за запрета экспорта зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид КОЗАЧЕНКО.

«На сегодня сложилась такая ситуация, что потери сельскохозяйственных производителей от ограничений (экспорта – УНИАН) превышают 1 млрд. долл. Мы имеем расчеты, подтвержденные научными учреждениями, согласно которым мы потеряли 1,2-1,4 млрд. долл. от запрета экспорта зерновых культур», - сказал Л.КОЗАЧЕНКО.

Он также добавил, что Украина также несет потери от запрета экспорта подсолнечного масла. По словам Л.КОЗАЧЕНКО, на сегодня мировая ситуация очень благоприятна для сельхозпроизводства, но украинские аграрии не получают доходов, которые могли бы получить, если бы не было запрета на экспорт.

По словам Л.КОЗАЧЕНКО, такие действия правительства создают неопределенность для крестьян, которые сейчас проводят комплекс весенне-полевых работ, и есть риск, что они откажутся от выращивания зерна. «Они (крестьяне – УНИАН) не знают, как им действовать, потому что ситуация, которая сегодня возникла, не позволяет сделать выводы – что будет дальше, стоит этим заниматься или нет», - добавил Л.КОЗАЧЕНКО. «Если мы сравним то, что потеряно на сегодня, с тем, что государство дало для поддержки села, то государство дало в 5 раз меньше, чем отобрало», - добавил он.

Кроме того, по словам президента УАК, при уборке нового урожая Украина может столкнуться с нехваткой емкостей для хранения зерна. «Нас беспокоит такая ситуация, потому что, по нашим подсчетам, мы сегодня имеем около 12 млн. тонн переходящих запасов зерна. В среднем такие запасы в предыдущие годы составляли 4-4,5 млн. тонн зерна. То есть, мы на начало уборочной компании будем иметь минимум 7 млн. тонн излишков продукции, которую будет очень трудно хранить, так как общая емкость всех элеваторов – около 30 млн. тонн, и не все они находятся в таком техническом состоянии, когда могут быть использованы эти мощности. При этом сегодня погодно-климатические условия сложились таким образом, что есть основания говорить о том, что мы соберем более 40 млн. тонн зерна. И если к нему добавить переходящие запасы, то может так случиться, что 20 млн. тонн мы будет держать прямо под открытым небом, где-то в поле. И тогда это будут не просто убытки, это будет катастрофа», - сказал Л.КОЗАЧЕНКО.

«Дальше с этим мириться невозможно, поэтому мы приняли решение, что сегодня мы последний раз обращаемся к премьер-министру с тем, чтобы немедленно разблокировали экспорт зерна. Если на протяжении недели не будут приняты необходимые меры, мы перейдем к более активным действиям, про которые узнают не только внутри нашего государства, но и далеко за его пределами. Я думаю, что если не остановить то, что случилось, а умножить, я имею в виду убытки, то селяне не будут дальше это терпеть…» - сказал Л.КОЗАЧЕНКО.

По словам КОЗАЧЕНКО, правительство использует запрет экспорта зерна как механизм борьбы с инфляцией. Он призвал правительство использовать для этих целей другие механизмы, как делают другие страны.

Как отметил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО, такие ограничения правительства наносят урон в первую очередь крестьянам и приведут к снижению производства данной продукции.

Кроме того, по словам В.КЛИМЕНКО, Украина имеет ряд преимуществ перед другими странами-производителями сельхозпродукции, однако этот потенциал не используется. «Из порта Одесса до порта Димиетта (Египет) расстояние 1,1 тыс. морских миль, расстояние от порта в Мексиканском заливе в США до порта Димиетта – 6 тысяч морских миль. Я думаю, все понимают, что такое заплатить за корабль, который 1,1 тыс. морских миль должен пройти и 6 тысяч… Из Аргентины – еще дальше. Украина находится в исключительно выгодных логистических условиях. Мы практически могли бы закрывать 100% потребности в ячмене в Саудовской Аравии, потому что другой поставщик ячменя – Австралия, из Австралии – 5 тысяч морских миль надо плыть в Саудовскую Аравию, а из Украины – 2 тысячи морских миль. Имея великолепные логистические преимущества, имея возможности производить ячмень, кукурузу, по пшенице колоссальные возможности у нас, и имея порты (у нас перевалочные мощности сейчас в портах 26 млн. тонн в год), и имея черноземы, - имея все это богатство в руках, мы находимся в такой ситуации, в которой мы сегодня находимся», - сказал В.КЛИМЕНКО.

Кроме того, эксперты отметили, что в Украине на сегодня нет реальной статистики: сколько сеется зерновых и какой валовой сбор зерна. По их мнению, необходимо в корне изменять систему учета зерна и выводить зерно из тени.

Напомним, Кабинет министров с 1 июля 2007 года установил квоты на экспорт зерна в объеме 12 тыс. тонн, которые участники рынка квалифицировали как запретительные.

В ноябре 2007 года Кабмин продлил действие экспортных квот до конца года, а затем разрешил с 1 января по 31 марта 2008 года экспортировать 1,2 млн. тонн зерна. Эти квоты были распределены 4 февраля между 163 компаниями.