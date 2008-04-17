Пилипишин собрал свыше 90 тыс. подписей в поддержку присвоения статуса госслужащих учителям и медикам

Киев. 17 апреля. УНИАН. Народный депутат от Блока Литвина, кандидат на должность Киевского городского председателя и в настоящее время действующий председатель Шевченковского района столицы Виктор ПИЛИПИШИН собрал свыше 90 тыс. подписей в поддержку своего законопроекта о присвоении статуса государственных служащих учителям и медикам.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы придем с этими подписями в Верховную Раду, когда будет рассматриваться этот законопроект”, - заявил В.ПИЛИПИШИН.

Он подчеркнул, что эти подписи были собраны только пока в Киеве и менее чем за месяц. Народный депутат убежден, что на момент передачи в парламент, их будет уже за 100 тыс.

В.ПИЛИПИШИН сообщил, что пошел на этот шаг после того, как не нашел “общего языка” с депутатами и чиновниками в соответствующих ведомствах.

“Мои обращения в министерства и ведомства привели к тому, что я получил ответы, что ни учителям, ни врачам статус этот не нужен, потому что они не будут иметь права подрабатывать, потому что у них уменьшится отпуск и т.д. Но, наверно, я в школе плохо арифметику учил, потому что средняя заработная плата госслужащего 3-3,5 тыс. грн., а учителя - около 1 тыс. грн. И, наверно, действительно, учитель хочет работать на нескольких ставках, чтобы зарабатывать 1,5 тыс., а не на одну ставку зарабатывать 3 тыс. Наверно, учитель, когда идет на пенсию, действительно, хочет получать пенсию 600 грн., а не 2 или 2,5 тыс. и не хочет иметь социальной защиты”, - сказал В.ПИЛИПИШИН.

По его словам, для того чтобы решить этот вопрос нужно 3 млрд. грн. При этом В.ПИЛИПИШИН заявил, что у руководителей страны есть возможность найти необходимые средства.

“Мы сегодня должны думать о моральном и физическом здоровье своей нации и думать о будущем. Мы должны понять, какой будет страна через 10-15 лет. Скажите мне, без учителя, без воспитателя, кого мы будем иметь через 10-15 лет? Какое сегодня отношение нашей власти к детям?”, - подчеркнул он.

В.ПИЛИПИШИН считает, что закон можно принять “при желании” за один день.

“Я считаю этот подход правильным, хотя бы потому, что если учителям будет присвоен статус госслужащего, то чиновники уже не смогут себе поднимать зарплату, не повысив автоматически эту заработную плату учителям и врачам. Аналогично будет решаться и вопрос с пенсией и социальной защитой”, - подчеркнул он.

Присутствовавшая на пресс-конференции вице-президент Ассоциации руководителей школ Украины Ирина КОЗИНА сообщила, что сегодня средний возраст учителей в школах - 50 лет. Молодые учителя, по ее словам, даже если им очень нравится профессия, не хотят идти на эту работу, поскольку им необходимо обеспечивать свою семью и детей.

“Решение вопроса “учитель – это государственный служащий” решило бы многие финансовые вопросы, а финансы - это база для того, чтобы мы имели омоложенный состав работников школы, для того, чтобы это действительно было современно в нашей школе”, - сказала И.КОЗИНА.

Она сообщила, что является представителем в Европе от Ассоциации, принимает участие в международных конференциях и проводит многих встреч с представителями других стран. И.КОЗИНА отметила, что во многих странах учитель имеет защиту именно на уровне государства.

“Мы полностью поддерживаем позицию, что учитель – это человек государственный, он должен поддерживаться государством, а школа – это государственный институт. Мы за это предложение, мы за этот новый закон”, - сказала представитель Ассоциации руководителей школ.

По ее словам, вопрос статуса госслужащего затрагивался Ассоциацией еще в 1995 г., но так и не был решен.

Как сообщал УНИАН, законопроект В.ПИЛИПИШИНА “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно предоставления статуса государственного служащего медицинским, педагогическим и научно-педагогическим работникам)” зарегистрирован за №1451 от 29 января 2008 г.

Автор отмечает, что принятие закона должно повысить престиж этих профессий, преодолеть проблему кадрового обеспечения образовательных учреждений, заведений здравоохранения, особенно в сельской местности.

Законопроектом предлагается насчитывать надбавку к зарплате за выслугу лет ежемесячно в таких размерах: больше 3 лет стажа – 10%, больше 5 лет – 15%, больше 10 лет – 20%, больше 15 лет – 25%, больше 20 лет – 30%, больше 25 лет – 45%. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, реализация нововведений запланирована с 1 января 2009 г., а следовательно необходимые расходы должны быть предусмотрены в государственном и местных бюджетах на 2009 г.