Пилипишин считает, что столичная земля “должна максимально оставаться” в собственности города

Киев. 17 апреля. УНИАН. Кандидат в мэры Киева, председатель Шевченковского района столицы Виктор ПИЛИПИШИН убежден, что киевская земля “должна максимально оставаться” в собственности города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Земля должна максимально оставаться в города, потому что мы не знаем с таким планом застройки, который сегодня есть, и так как он нарушается, где у нас через 10 лет будут проходить коммуникации, где у нас будут дороги, где будем строить социальное жилье и т.п. Вы представляете себе, если мы сейчас продадим эту землю, сколько она будет стоить общине Киева позже, если нужно будет где-то что-то построить для города”, - отметил В.ПИЛИПИШИН.

По его словам, власть столицы должна, прежде всего, сделать "корректный” Генеральный план застройки города на 15-20 лет и продавать не землю, а проекты новостроек по земельным участкам.

"Если вы зайдете на коммерческие сайты, то увидите, что земля продается по одной цене, а проекты продаются в 5 раз дороже, но для этого должна быть клепка в голове у власти...”, - сказал В.ПИЛИПИШИН, отметив: “То есть совсем другой подход должен быть. А у нас ставится вопрос, кто займет место мэра, и кто будет эту землю делить, и каким образом – на конкурсах или аукционах... по честному, или по справедливости...”.

На вопрос, будет ли он в случае победы на внеочередных выборах Киевского городского председателя затрагивать вопрос об отмене “скандальных” решений сессии Киевсовета от 1 октября 2007 года, В.ПИЛИПИШИН сказал: “В отношении любого решения нужно проверять юридическую чистоту. Если ее нет – то решение нужно отменять. Если нет проблем с юридическим оформлением, то здесь нужно очень корректно подходить, потому что мы так распугаем всех инвесторов”.

Он также отметил, что этот вопрос рассматривается в суде и должно быть выполнено его решение.