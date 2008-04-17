Украинцы и украинские производители наконец-то слились в потребительском экстазе

Тяжелая промышленность, металлургия, горнодобывающая промышленность, машиностроение и другие профильные сферы деятельности отечественного промышленного сектора являются крупными потребителями масел, смазочных материалов и, одновременно, не меньшими ценителями высокого качества вышеуказанных.

Комплексное решение территориальности производства, высокой степени доверия к производителю и, соответственно, высокого качества продукции объединило в себе бердянское предприятие ОАО «АЗМОЛ» - самый большой производитель смазок и масел в Украине и на территории всего бывшего соцлагеря.

Мировые и внутренние продажи предприятия постоянно растут. Так, в 2007 году АЗМОЛ открыл для себя новые рынки – в частности, традиционно желанный для промышленников рынок арабского мира, став победителем государственного тендера сирийской власти на поставки смазок и масел в эту страну. Победа в тендере была отвоевана у известнейших мировых производителей масел и смазочных материалов. В том же 2007 АЗМОЛ вышел на рынок Турции, при этом, не прекращая работу с европейскими (Австрия, Франция, Чехия, Болгария, Словения, Словакия и т.д.), африканскими (Центральная Африка) и дальневосточными государствами (Монголия, Вьетнам и т.д.).

Наконец, первый квартал 2008 года также продемонстрировал прорыв украинского производителя в отрасли нефтехимии на всех экономических фронтах – в первом квартале 2008 крупнейший в Украине производитель масел и смазок ОАО «АЗМОЛ» увеличил объемы реализации продукции в сопоставимых ценах на 45% или на 31,6 млн. гривен до 101,3 млн. гривен в сравнении с 1 кварталом 2007 года. В 2008 в сравнении с 2007 компания увеличила продажи продукции на 42% или на 4,9 тыс. тонн до 16,5 тысяч тонн.

Специалисты компании утверждают – увеличение объемов реализации в 2008 году связано, в основном, с ростом продаж масел «АЗМОЛ», завоевавших свого покупателя в Украине и мире путем развития технологий их производства и традиционного улучшения качества, современности и технологических данных.

Важность данных показателей на государственном уровне вне сомнения, ведь, напомним, 100% акций открытого акционерного общества «АЗМОЛ» принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества.