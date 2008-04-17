ВО «Свобода» презентовало свой проект новой Конституции Украины

Киев. 17 апреля. УНИАН. Всеукраинское объединение «Свобода» презентовало свой проект новой Конституции Украины.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН лидер «Свободы» Олег ТЯГНИБОК, его политическая сила еще год назад создала рабочую группу для подготовки проекта новой Конституции и теперь готова его представить. Он заметил, что проект “Свободы” кардинально отличается от действующей Конституции, как по структуре, так и по своему содержанию.

По его словам, она состоит из преамбулы и 6 разделов и базируется на принципах «Программы защиты украинцев», которую раньше разработало ВО «Свобода». «На проект Конституции выходит из неотложных потребностей украинской нации, учитывает державотворческую и конституционную украинскую традицию», – сказал О.ТЯГНИБОК. Лидер “Свободы” отметил, что в проекте Конституции заложены такие основные принципы, как суверенитет украинской нации, президентская форма правления, возобновление ядерного статуса государства, унитарное устройство, персональная ответственность представителей власти всех уровней, возвращение традиционных форм территориального устройства, широкие права местного самоуправления. Также в проекте Конституции отсутствует такой орган, как Конституционный суд, а его полномочия переданы профессиональным судьям, в частности Верховному суду.

Кроме этого О.ТЯГНИБОК подчеркнул, что проект Конституции, подготовленный “Свободой”, не является “кулуарным или конъюнктурным”. По его словам, сегодня другие политические силы под лозунгом конституционной реформы пытаются лишь перераспределить властные полномочия в государстве в свою пользу. В качестве примера, лидер “Свободы” отметил, что во время формирования по инициативе Президента Конституционного совета ни один из трёх специалистов, предложенных объединением, не был включен в ее состав. В то же время в своем проекте “Свобода” предлагает, чтобы новая Конституция принималась специальным Конституционным собранием, однако при этом ни один из его членов не должен быть причастным к какой-то политической силе, а также в течение следующих 10 лет не имеет права занимать никакой государственной должности.