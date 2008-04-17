Монопольное положение «Укртелекома» угрожает цивилизованному развитию бизнеса в сфере телекоммуникаций – ИнАУ

Киев. 17 апреля. УНИАН. Монопольное положение «Укртелекома» угрожает цивилизованному развитию бизнеса в сфере телекоммуникаций. Такое мнение было высказано сегодня на пресс-конференции в УНИАН членами правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ).

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя правления ИнАУ Татьяны ПОПОВОЙ, «отрасль телекоммуникаций сегодня - единственная отрасль, которая не подвержена инфляции». «Но скоро эта ситуация может измениться, так как монополизм разрушит конкуренцию», - сказала она.

По данным Т.ПОПОВОЙ, на рынке телекоммуникаций сегодня сложилась ситуация, когда «Укртелеком» «искусственно вытесняет» провайдеров и операторов с рынка, фактически владея телефонной канализацией. По ее словам, с августа 2007 года «Укртелеком» создает искусственные препятствия: не дает возможности прокладывать в линии, затягивая решения вопросов по вхождению в телефонную канализацию и др. В этом году практически прекращено продление договоров аренды помещений "Укртелекома" другими операторами, которые за годы работы создали тысячи технологических площадок в помещениях компании, сказала она.

Т.ПОПОВА отметила, что проблемы возникают сегодня, когда «Укртелеком» «пока находится в государственных руках» и государство может контролировать ситуацию. В случае же попадания телефонной канализации в частные руки после приватизации «Укртелекома», провайдеров и операторов «могут убрать, могут убрать и спецсвязь».

Поэтому, по ее мнению и по мнению других участников пресс-конференции, вопрос с таким совместным ресурсом, как телефонная канализация страны, должен быть решен на законодательном уровне.

«Телефонная канализация не является собственностью «Укртелекома» - им она была передана на баланс - это совместная коммунальная собственность», - отметил член правления ИнАУ Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

По его данным, сегодня в Хозяйственном суде г. Киева слушается дело по иску «Укртелекома» к Киевской горадминистрации о признании своего права собственности на телефоную канализацию. В случае выигрыша дела «Укртелекомом», отметил А.ОЛЬШАНСКИЙ, это может стать опасным прецедентом. По его мнению, «телефонная канализация дороже «Укртелекома» в десятки-сотни раз». Он также отметил, что необходимо выделение телефонной канализации, как совместного ресурса, в отдельное предприятие, которое должно быть независимо от кого-то и принадлежать какому-то игроку рынка.

По словам Т.ПОПОВОЙ, вопрос доступа в телефонную канализацию, а также вопрос управления сетями «как минимум, должен быть урегулирован на законодательном уровне».

Она отметила, что ИнАУ считает необходимым обратиться в Верховную Раду с просьбой инициировать создание Межведомственной специальной комиссии для изучения вопросов соответствия государственным интересам результатов деятельности руководителей государственных предприятий и наличия собственных коммерческих интересов этих руководителей.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» (г. Киев) - один из ведущих национальных операторов связи, является монополистом на рынке фиксированной местной связи, занимая более 80% рынка и имея более 10 млн. абонентов. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету и мобильной связи (ТМ Utel).

В собственности государства закреплены 50%+1 акция предприятия.

Кабинет министров 9 апреля утвердил условия проведения конкурса по продаже акций «Укртелекома».

Тогда заместитель главы Фонда госимущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил, что в приватизации «Укртелекома» не смогут принять участие компании, в которых госдоля превышает 25%.

Как пояснил Д.ПАРФЕНЕНКО, такие условия приняты с целью, «чтобы государственная структура не поглотила государственную структуру, которой является «Укртелеком». Он также сообщил, что стартовая цена 67,79% пакета акций "Укртелекома" утверждена, как и планировалось, в размере 12 млрд. грн., шаг аукциона - 125 млн. грн.

Д.ПАРФЕНЕНКО высказал предположение, что стоимость пакета может составить 15-20 млрд. грн.