В Киеве открыто представительство Фонда имени Гайнриха Бёлля, деятельность которого направлена на евроинтеграцию Украины

Киев. 18 апреля. УНИАН. В Киеве открыто представительство немецкого Фонда имени Гайнриха Бёлля, деятельность которого направлена на евроинтеграцию Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил сопредседатель правления Фонда им. Гайнриха Бёлля Ральф ФЮКС.

Он отметил, что Фонд является немецкой политической неправительственной организацией, деятельность которого близка к деятельности Партии Зеленых (Союз 90/Зеленые). На сегодняшний день Фонд имеет 21 заграничное представительство и ведет деятельность в 60 странах на 4-х континентах.

Р.ФЮКС отметил, что Фонд начал работать в Украине еще в конце 90-х годов. До открытия представительства в Киеве, а официально оно начало свою работу в столице Украины 3 апреля, работа координировалась из Варшавского представительства Фонда. Он также сообщил, что сферами деятельности Фонда являются энергосбережение, экология, гендерная политика и развитие гармоничного общества с точки зрения культуры, науки и политического строя.

“Позиция нашего Фонда однозначна – интеграция Украины в европейское сообщество. Мы видим наше задание в том, чтобы организовать процесс политического, экономического и культурного диалога в этом плане. И если мы говорим об интеграции Украины в западное общество, то это в любом случае не направлено против Российской Федерации, а является продолжением пути, который Украина начала во время Помаранчевой революции”, - сказал Р.ФЮКС.

Он отметил, что одним из основных направлений работы его организации в Украине является атомная энергетика, в частности проблематика последствий аварии на Чернобыльской АЭС. На эту тему Фонд организовал две большие международные конференции (в 1996 г. и 2006 г.) и недавно издал исследование в этой сфере.

Также, по словам Р.ФЮКСА, Фонд все эти годы сотрудничал с украинскими общественными организациями, которые занимаются политическим просвещением граждан, рациональным использование природных ресурсов и защитой климата, а также защитой прав человека и тому подобное.

Как сообщил на пресс-конференции руководитель представительства Фонда им. Гайнриха Бёлля в Украине Кирилл САВИН, в этом году Фонд начал конкурс по предоставлению общественным организациям шести грантов по 4 тыс. евро каждый на реализацию небольших проектов.

Кроме того, в мае-июне Фонд планирует провести публичные дискуссии относительно гендерной политики и презентацию книги на тему энергетической безопасности.

Во второй половине года Фонд намерен провести дискуссии по вопросам национальной идентичности украинцев, а также партийной системы в Украине.