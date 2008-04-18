Во исполнение указа Президента Фонд госимущества приостановил приватизацию ряда объектов

Киев. 18 апреля. УНИАН. Фонд государственного имущества во исполнение указа Президента Украины приостановил приватизацию ряда объектов.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК, соответствующий приказ Фонда она подписала сегодня.

Она также отметила, что ее позиция, как председателя Фонда госимущества, на сегодня продолжает оставаться неизменной - стратегические предприятия должны оставаться в государственной собственности, а план по приватизации должен выполняться, в основном, за счет поступлений от дивидендов, аренды и пр.

Справка УНИАН. Президент остановил распоряжение Кабинета министров Украины от 16 января 2008 года №81-р «Об утверждении перечней хозяйственных обществ, государственные пакеты акций (доли) которых подлежат первоочередной продаже, государственных предприятий и открытых акционерных обществ, подлежащих первоочередной подготовке к продаже в 2008 году» в части первоочередной продажи в этом году пакетов акций открытых акционерных обществ «Феодосийская судостроительная компания «Море», «Научно-исследовательский институт электромеханических приборов», «Турбоатом», Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд. Также Президент остановил распоряжение Кабинета министров Украины от 22 февраля 2008 года №367-р «Об утверждении перечней хозяйственных обществ и холдинговых компаний, государственные пакеты акций (доли) которых подлежат продаже, государственных предприятий, холдинговых компаний и открытых акционерных обществ, подлежащих подготовке к продаже в 2008 году» в части продажи открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения».