Семенюк просит президента отложить конкурс по «Укртелекому» для доработки его условий

Киев. 18 апреля. УНИАН. Председатель Фонда государственного имущества Валентина СЕМЕНЮК обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и Совету национальной безопасности и обороны относительно необходимости отложить объявление и проведение конкурса по приватизации «Укртелекома» для доработки его условий.

Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, при разработке Кабмином инвестобязательств не были учтены предложения профсоюзных организаций относительно передачи с баланса предприятия объектов социальной сферы, не прописаны пути погашения кредиторской задолженности этого предприятия. «В таком состоянии продавать «Укртелеком» невозможно», - отметила председатель Фонда.

В.СЕМЕНЮК также сказала, что по состоянию на сегодняшний день Фонд не получал принятого ранее Кабинетом министров постановления, утвердившего условия проведения конкурса по продаже акций «Укртелекома».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 9 апреля 2008 года утвердил условия проведения конкурса по продаже акций «Укртелекома».

Тогда заместитель главы Фонда госимущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил, что стартовая цена пакета "Укртелекома" утверждена, как и планировалось, в размере 12 млрд. грн., шаг аукциона - 125 млн. грн.

Д.ПАРФЕНЕНКО высказал предположение, что стоимость пакета может составить 15-20 млрд. грн.

Справка УНИАН. Правительство ранее заявляло о планах провести конкурс по продаже 67,79% ОАО «Укртелеком» в период со второй декады февраля по декабрь 2008 года (распоряжение Кабинета Министров Украины № 249-р от 6 февраля 2008 года). Пакет в размере 25% + 1 акция будет закреплен в государственной собственности.

ОАО «Укртелеком» (г. Киев) - один из ведущих национальных операторов связи, является монополистом на рынке фиксированной местной связи, занимая более 80% рынка и имея более 10 млн. абонентов. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету и мобильной связи (ТМ Utel).

Доход ОАО «Укртелеком» в 2007 году вырос по сравнению с 2006 годом на 1,8% и составил более 8 млрд. грн. Чистая прибыль компании в 2007 году уменьшилась почти вдвое (на 43%), по сравнению с 2006 годом и составила 267,2 млн. грн. против 467,8 млн. грн. в 2006 году.

Уставный капитал компании - 4 млрд. 681 млн. 560 тыс. грн.