Команда Черновецкого обманывает

«Информация об увеличении бюджета Киева в 5 раз, мягко говоря - преувеличение», – считает директор Аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко. По его мнению, команда Черновецкого сравнивает только часть бюджета 2005 года (без учета районных), с общим бюджетом города на 2008 год. Корректное сравнение дает рост в 2,5 раза, а с учетом инфляции (11,6% в 2006 и 14,5% в 2007) – чуть более чем в 2 раза. При этом следует учесть, что рост доходов в значительной мере вызван тотальным увеличением арендных ставок, которое арендаторы, естественно, перекладывают на стоимость своей продукции и услуг.

«Деньги на увеличение бюджета, фактически, вынули из карманов киевлян», – говорит А.Сергиенко, – «и отправили на пиар-кампанию мэра». Данные опроса, проведенного социологической службой «Интерсоциосистема- ПС» 22-25 февраля 2008 года, показали, что в 7% киевлян живут на грани нищеты – им не хватает на еду, а 22% могут купить себе одежду лишь изредка. При этом, на каждого жителя столицы в 2008 г. приходится почти 10 000 грн. бюджетных денег! Почему в самом богатом городе страны треть населения живет за чертой бедности?

Мэрия хвастается заботой о пенсионерах и малообеспеченных, но в 2007 г. на содержание домов для престарелых потрачено всего 70% намеченных средств, на их капремонты – 46%, на медобслуживание чернобыльцев – 70%. В то время как киевляне ежедневно простаивают в пробках, а квартирная очередь замерла, средства на капитальное строительство использованы всего на 50,6%.

Особенно беспокоит тот факт, что, начиная с 2003 года, столичная власть залезла в долги перед иностранными банками. В этом году запланировано заимствование ещё на $250 млн., вследствие чего суммарный долг составит 1/5 городского бюджета - $1,1 млрд. долларов.

«Одалживали одни, а расплачиваться придется другим. Хорошо, если киевлянам удастся сохранить коммунальное имущество и бесценные столичные земли», – заключает Александр Сергиенко.