1-й Международный Саммит Seedcamp Eastern Europe в Киеве

В прошедшем 2007 году крупнейшие британские инвестиционные компании Index Ventures, Atomico, Atlas, Balderton и IDE Group (www.seedcamp.com.ua/investors.htm) (суммарный инвестиционный фонд более чем 1 млрд. долларов), провели дебютный международный саммит SEEDCAMP ( www.seedcamp.com.ua/about_seedcamp.htm ). В активе учредителей мероприятия ( www.seedcamp.com.ua/team.htm ) такие успешные инвестиционные проекты как SKYPE, Kazaa, MySQL и множество других.

Мероприятие состоялось в Лондонском Империал Колледже с 3 по 7 сентября и имело целью стимулировать развитие сектора информационных технологий в лице молодых предпринимателей со всего мира.

Организационную и медийную поддержку осуществляли всемирно известные компании Financial Times, Reuters и Tech Crunch.

Партнерами SEEDCAMP (www.seedcamp.com.ua/partners.htm) выступили Microsoft, Oracle, Yahoo и многие другие компании, представляющие мировую IT-индустрию.

В свое время основатель проекта и топ-менеджер компании Index Ventures Сол Клейн заметил, что Европа имеет все составляющие для построения успешных компаний в области информационных технологий - это и талантливые люди с множеством креативных идей, и высококвалифицированные менеджеры, и инвесторы. Задача SEEDCAMP - объединить их усилия. Поэтому один раз в год талантливые специалисты в области информационных технологий, представители инвестиционных фондов и опытные руководители IT-компаний собираются в одном месте.

В результате саммита, по словам его основателя, удалось воплотить в жизнь множество современных проектов, обеспечив их создателям надлежащий уровень финансирования, а также предоставив им уникальную возможность обмена опытом с лучшими IT-специалистами, финансистами и менеджерами со всего мира. 5 команд специалистов, получили начальное финансирование в размере 50 000 Евро каждая и дальнейшую поддержку со стороны объединения SEEDCAMP.

Ввиду чрезвычайной успешности SEEDCAMP-2007, учредителями было принято решение провести SEEDCAMP Eastern Europe в Украине, стране, с нарастающими евро-интеграционными процессами и высокой динамикой развития информационных технологий.

Организаторы верят, что именно Украина, страна с богатыми традициями в области технических разработок и высоким уровнем образования, сыграет ключевую роль в развитии восточноевропейского региона. Именно Украина больше всего нуждается в проведении инвестиционного форума мирового уровня, так как молодые предприниматели в этой стране как никто другой нуждаются в контактах с мировой IT-индустрией, чтобы получить импульс к развитию своего бизнеса в виде инвестиций и бесценного опыта общения с мировыми лидерами отрасли.

Кроме того, привлечение зарубежных инвестиций является приоритетной задачей нового правительства Украины и объединение SEEDCAMP готово к участию в подобных проектах, обладая надлежащим опытом и пониманием процессов в мировом бизнесе информационных технологий. Таким же образом SEEDCAMP может обеспечить украинским технологиям доступ на европейский и мировой рынки.

Организатором SEEDCAMP Eastern Europe, который пройдет 21 и 22 Мая в Киеве, станет партнер объединения, британский IT холдинг IDE Group (www.idegroup.com). Эта, ставшая международной компания, давно и успешно ведет свой бизнес на Украине, хорошо понимая специфику местного IT рынка.

Желающие отправить заявку на участие в саммите, могут обратиться на официальную страницу SEEDCAMP Eastern Europe www.seedcamp.com.ua или написать по адресу Info@seedcamp.com.ua для получения дополнительной информации.