Мэр Броваров презентовал городскую программу патриотического воспитания молодежи ”С любовью к родному городу”

Киев. 21 апреля. УНИАН. Мэр Броваров Виктор АНТОНЕНКО презентовал программу патриотического воспитания молодежи "С любовью к родному городу”, которая стартовала в городе.

Презентация программы состоялась сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В.АНТОНЕНКО отметил, что сегодня такая программа патриотического воспитания молодежи является единственной в Украине.

Городской председатель сообщил, что программа "С любовью к родному городу” была утверждена в феврале этого года, ее цель - противодействовать проявлениям бездуховности и аморальности, гиблому влиянию современного мира на молодежь. Программа рассчитана на 2008-2010 гг., на ее реализацию предусмотрено выделить из бюджета Броваров свыше 800 тыс. грн. Однако, отметил В.АНТОНЕНКО, это только первый этап работы в сфере патриотического воспитания молодого поколения броварчан.

Основной задачей комплексной программы является пропаганда здорового образа жизни, борьба с вредными привычками, формирование чувства хозяина. Программа включает мероприятия за направлениями: “Гордимся, что мы броварчане”, “Счастливая семья – счастливый город”, “Будем милосердными”, “Мы – хозяева нашего города, сохраним его красоту” и “Формирование положительной мотивации за здоровый образ жизни у детей и молодежи”

Как отметил В.АНТОНЕНКО, жители города, с которыми он провел свыше 400 встреч по поводу программы патриотического воспитания молодежи, активно поддержали инициативу городской власти.

В частности, он остановился на одном из важнейших направлений программы – борьбе с наркоманией. Преодолеть проблему планируется путем тесного сотрудничества властей с общиной города, правоохранительными органами, а также пропагандой здорового образа жизни. По информации В.АНТОНЕНКО, только в течение месяца на “горячую” телефонную линию было принято свыше 50 анонимных звонков, и таким образом выявлены конкретные адреса распространения в городе наркотиков.

По информации городского председателя, фактически выполнение программы в Броварах началось еще в прошлом году. В частности, в городе началось строительство спортивных и детских площадок, открыт Дворец торжественных событий. На это в 2007 году было израсходовано около 10 млн. грн. В этом году на выполнение программы предусмотрено направить свыше 100 млн. грн. из бюджета города и привлечь средства бизнес-структур. Средства пойдут на реконструкцию дошкольных и внешкольных заведений, которые нуждаются в капитальных вложениях, на бассейны и существующие спортплощадки. Также для молодежи будут открыты выставочно-концертный зал, спортивный дворец.

Для привлечения детей и молодежи к выполнению программы им будут дарить символы Броваров и специальные награды, а также будут проводиться массовые развлекательные мероприятия.

Сегодня в школах города детей знакомят с мероприятиями программы “С любовью к родному городу”. В рамках программы в учебных заведениях уже проводится акция “Чистый четверг” по благоустройству территорий и т.п.

По информации В.АНТОНЕНКО, в Броварах молодежь составляет треть населения. Так, из 90 тыс. всего населения города, в частности, 10 тыс. – школьники, которые уже привлечены к программе.