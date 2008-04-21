Табачник считает незаконным увольнение ректора Национального университета им. Шевченко

Киев. 21 апреля. УНИАН. Представитель Партии регионов, экс-вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК незаконным увольнение Виктора СКОПЕНКО с должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Такое мнение Д.ТАБАЧНИК высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Сейчас ВАКАРЧУК (министр образования и науки – УНИАН) проходит тестирование на моральную зрелость, на гражданскую позицию и на порядочность, потому что он когда-то был ректором Национального университета. Если он никак не отреагирует на ситуацию, которая произошла, когда Президент, не имея никаких полномочий в области образования, выгнал ректора на улицу и подарил университет просто так, то ВАКАРЧУК моральный тест на гражданскую зрелость, на демократизм не пройдет», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Представитель Партии регионов считает недопустимым «молчание» министра и общественности по факту увольнения В.СКОПЕНКО. «Мы не могли такого себе представить даже при КУЧМЕ или при КРАВЧУКЕ. Даже трудно представить, что было бы в 2002, 2003, или 2004 году, если бы КУЧМА, имея в то время полномочия при президентской республике, взял бы вот так ректора Национального университета и в нарушение контракта вышвырнул за дверь без единого основания. А сейчас мы все молчим», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил 72-летнего В.СКОПЕНКО от должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, назначив исполняющим обязанности ректора Владимира ЛИТВИНА.

В.СКОПЕНКО обжаловал в суде указ о своем освобождении от должности ректора КНУ, поскольку считает это решение главы государства неконституционным.

В свою очередь, назначенный указом Президента Украины исполняющим обязанности ректора университета В.ЛИТВИН считает, что ректора КНУ должен избирать коллектив университета.

«Ректора не должны назначать в Секретариате Президента или в Кабмине, его должен избрать коллектив, и действовать он должен в рамках существующей правовой базы», - сказал В.ЛИТВИН.