Рейтинг Черновецкого в апреле вырос на 8% - опрос

Киев. 21 апреля. УНИАН. Рейтинг действующего мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в апреле вырос на 8%, по сравнению с данными за март.

Соответствующие результаты опроса общественного мнения обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК.

По данным опроса, если бы выборы Киевского городского председателя состоялись в ближайшее время, то за Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО проголосовали бы 32,3% избирателей в отличие от марта, когда за него готовы были отдать свои голоса 24,1% киевлян.

В то же время за лидера блока своего имени Виталия КЛИЧКО проголосовали бы 18,4% киевлян (против 20,2% в марте), за экс-мэра столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО - 7,7% (9,7%), за кандидата от БЮТ Александра ТУРЧИНОВА - 7,1% (6%), за лидера Европейской партии Украины Николая КАТЕРИНЧУКА - 3,1%, за кандидата от Партии регионов Василия ГОРБАЛЯ - 2,1% (2,1%).

Кроме того, 73,4% респондентов намерены принять участие в выборах.

Комментируя повышение рейтинга Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, В.КУЛИК выразил мнение, что это произошло из-за "мобилизации усилий команды действующего мэра". Тогда как, он считает, на спад рейтинга В.КЛИЧКО повлияло появление "таких игроков, как А.ТУРЧИНОВ, О.ОМЕЛЬЧЕНКО, Н.КАТЕРИНЧУК и другие", а также то, что его электоральная база является неустойчивой.

Вместе с тем результаты опроса показали, что на выборах в Киевсовет за Блок Черновецкого в апреле готовы проголосовать 24,1% избирателей (против 13,7% в марте), БЮТ - 23,1% (28,1%), Блок Кличко - 12,2% (10,3%), блок “Наша Украина – Народная самооборона” - 6,5% (7%), Партию регионов - 6,1% (6,2%), Блок Омельченко - 3,2%, Блок Катеринчука - 1,1%, Блок Литвина - 2,1% (3,8%), КПУ - 1,8% (4,1%), СПУ - 1,1% (1,2%).

Снижение рейтинга БЮТ В.КУЛИК связывает с "разочарованием части избирателей Ю.ТИМОШЕНКО в том, что в списки БЮТ попали известные застройщики, деятельность которых беспокоит киевлян".

Рост рейтинга блока нынешнего мэра он объясняет "активизацией сетевых программ работы с избирателями". В то же время на фоне определенного падения личного рейтинга В.КЛИЧКО рост престижа его блока В.КУЛИК связывает с "мобилизационными мерами" его команды.

Подытоживая результаты опроса, В.КУЛИК отметил: "Эти рейтинги являются условными. С развертыванием непосредственной агитационной кампании ситуация может качественно измениться".

Исследование общественного мнения проводилось Центром исследований проблем гражданского общества 12-18 апреля методом интервью по месту жительства респондента. Всего было опрошено 1200 человек. Статистическая погрешность составляет 3%.