Рост рейтинга Черновецкого обусловлен деятельностью его команды - эксперт

Киев. 21 апреля. УНИАН. Директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий КУЛИК объясняет рост рейтинга нынешнего Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО деятельностью его команды и тем, что среди всех кандидатов в мэры он оказался единственным хозяйственником.

Об этом эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, где были обнародованы результаты социологического исследования электорального настроения киевлян.

По результатам исследования, на лидерских позициях среди кандидатов в мэры Киева находится Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Его рейтинг по сравнению с мартом вырос на 8,2% и сейчас составляет 32,3%.

«Достаточно сильные позиции мэра обусловлены деятельностью его команды. Среди огромного количества политиков и политиканов, которые баллотируются в мэры столицы, ЧЕРНОВЕЦКИЙ оказался единственным хозяйственником», - сказал директор Центра исследования проблем гражданского общества.

Вместе с тем, если бы выборы в Киевсовет состоялись в ближайшее время, Блок Черновецкого получил бы 24,1%, что на 10,4% больше, чем в марте. «Такой рост рейтинга Блока Черновецкого является определенной минисенсацией, - считает В.КУЛИК. – Прежде всего это обусловлено активизацией работы с избирателями».

Опрос проводился с 10 по 18 апреля этого года. В исследовании приняли участие 1200 респондентов. Погрешность составляет 3%.