Селяне Николаевской области просят Президента и премьера помочь в отстаивании имущественных и земельных прав

Киев. 21 апреля. УНИАН. Селяне Николаевской области обратились к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой помочь им отстоять их имущественные и земельные права.

Такое обращение участников Первого съезда безземельных и угнетенных крестьян Николаевской области обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Юрий КАРМАЗИН.

Участники съезда в своем обращении заявляют, что их "открыто грабят": арендная плата за земельные участки, отданные в аренду, не выплачивается должным образом, земельные паи не разделяются, акты на землю, которая уже распаевана, не выдаются. В обращении приводится пример, когда сельскохозяйственные земли массово переводятся сначала в земли запаса, а потом изменяется их назначение и они не возвращаются селянам.

Селяне в своем обращении просят принять немедленные меры по решению земельных и имущественных вопросов. В частности, они просят распаевать землю и имущество там, где это еще не сделано, вернуть все изъятые леса, пруды, озера в границах территории сельсоветов, вернуть бывшие колхозные, совхозные земли селянам, имеющим на них право. Кроме того, селяне просят отменить лицензии на местные месторождения полезных ископаемых, уволить с должностей и привлечь к ответственности судей, отказывающих селянам в исках, а также возбудить уголовные дела в отношении арендаторов и руководителей сельхозпредприятий, которые нарушают права селян.

Кроме того, в своем обращении селяне просят создать чрезвычайную комиссию по рассмотрению этого обращения и ситуации в Николаевской области.