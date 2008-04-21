Гражданское движение «Самозащита» просит Президента и премьера инициировать в ВР отставку мэра Львова Садового

Киев. 21 апреля. УНИАН. Львовское гражданское движение «Самозащита» просит Президента Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлию ТИМОШЕНКО инициировать в Верховной Раде отставку городского председателя Львова Андрея САДОВОГО в связи с игнорированием им прав граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление обнародовал представитель указанной организации Ростислав ГЕТЬМАН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Также авторы заявления обвиняют А.САДОВОГО “в игнорировании интересов общества Львова, злоупотреблении должностным положением, сокрытии коррупционных действий должностных лиц горсовета, незаконной распродаже городской земли».

Кроме того, в документе его авторы просят Президента и премьер-министра «взять под личный контроль уголовные дела, возбужденные в отношении должностных лиц исполкома Львовского горсовета и Дирекции по организации празднования 750-летия Львова в связи с нецелевым использованием средств и дать указание Генеральной прокуратуре проверить информацию о торможении этих дел, а также дел, возбужденных еще в 1990-х годах в отношении А.САДОВОГО как организатора махинаций с фондом «Галицкие инвестиции», прокуратурой города Львова и Львовской областной прокуратурой”.

Также Р.ГЕТЬМАН сообщил, что почти 200 участников акции протеста «Хватит» обратились в суд с требованием к А.САДОВОМУ извиниться перед ними за то, что 18 апреля он, выйдя из мэрии, на возгласы пикетчиков «Позор!», «Мэра в отставку» показал им в ответ “известный американский жест”.

По словам Р.ГЕТЬМАНА, это оскорбление не только участникам акции, но и всем жителям Львова.

На уточняющий вопрос, что именно будут требовать истцы от А.САДОВОГО, Р.ГЕТЬМАН ответил: «Мы требуем извинений и компенсации за моральный вред в размере 1 грн. 50 коп. – ровно столько, сколько стоит проезд в маршрутном такси во Львове”.

В свою очередь присутствовавший на пресс-конференции представитель объединения предпринимателей «Я – львовянин» Сергей НЕВЕЛИЧУК отметил, что сегодня благодаря действиям Львовского горисполкома под руководством А.САДОВОГО в городе созданы крайне неблагоприятные условия для работы предпринимателей малого бизнеса. По его словам, в городе со стороны власти «создано страшное давление на предпринимателей. Люди ходят вокруг (по должностным лицам), чтобы добиться чего-то».

Вместе с тем Р.ГЕТЬМАН отметил, что если Президент Украины, который намерен завтра осуществить рабочий визит во Львов, «не захочет с нами общаться, это его личное дело». Он пообещал, что каких-либо препятствий для визита главы государства члены организации, как говорится в некоторых сообщениях СМИ, не будут создавать.