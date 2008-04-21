Адвокат Монтян призывает жителей городов создавать объединения совладельцев многоквартирных домов

Киев. 21 апреля. УНИАН. Адвокат Татьяна МОНТЯН призывает жителей городов создавать объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), что позволит им реализовать право распоряжаться придомовыми территориями и платить реальную плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Т.МОНТЯН сообщила, что на днях завершила свою поездку по украинским городам, в которых проводила семинары и встречи с людьми на тему защиты прав на собственность от посягательств со стороны коммунальных предприятий и местной власти.

“Есть решение Конституционного Суда от 2 марта 2004 г., согласно которому люди - владельцы жилых помещений являются априори владельцами нежилых, всех вспомогательных помещений, причем вспомогательные документы в подтверждение права собственности на эти помещения не нужны”, - отметила Т.МОНТЯН.

“Люди должны повернуть свои мысли относительно своей собственности в правильном направлении. То есть, людям принадлежат подвалы, чердаки, и потенциально принадлежит придомовая территория. Но на практике реализовать концепцию совладельца многоквартирного дома оказывается очень тяжело”, - сказала адвокат. Она объяснила это тем, что во-первых, очень мало людей пока понимают эту концепцию, а во-вторых, они не знают, с чего начать, чтобы получить право и учредительный документ на целый дом, в котором они живут, и землю, на которой он стоит.

“Пользуясь тем, что у людей нет документов на придомовую территорию, власть делает плотнящую застройку”, - отметила Т.МОНТЯН.

Кроме того, отсутствие права собственности влияет и на расчеты за коммунальные услуги. Действующие жилищно-эксплуатационные конторы насчитывают оплату за 26 коммунальных услуг, которых, по словам Т.МОНТЯН, в лучшем случае реально предоставляется около 10, и это несмотря на состояние жилого дома и его возраст. В то же время, подчеркнула адвокат, каждый дом является уникальным, и сумма на его содержание является конкретной именно для него. ОСМД как владелец имущества сможет вытребовать у ЖЭКа информацию относительно осуществленных расчетов услуг и реальные начисления без переплаты за услуги, которые не предоставляются.

Т.МОНТЯН также сообщила, что в ходе поездок, причем абсолютно во всех регионах, наблюдается "безумное сопротивление” власти созданию объединений совладельцев многоквартирных домов.

Кроме того, Т.МОНТЯН также заявила о “безумном сопротивлении” местной власти получению жителями документов на собственность на целый дом и тем более на земельный участок, на котором он расположен. Разница в разных городах, по ее словам, заключалась лишь в методах, которыми создаются препятствия для населения: в одном городе Бюро технической инвентаризации отказывается регистрировать соответствующие документы, в другом суды работают на защиту интересов городской власти и тому подобное.

По информации Т.МОНТЯН, в Киеве среди всех регионов зарегистрировано наименьшее количество ОСМД, а в Николаеве их больше всего.

Она объяснила, что на создание ОСМД прямое влияние имеет работа коммунальных служб. Так, в Тернополе, где ЖЭКи работают более-менее нормально, к созданию ОСМД людей побуждают даже “насильственными методами”. По словам Т.МОНТЯН, там городская власть, ввиду невысокой стоимости земли, таким образом пытается переложить на жителей ответственность за уплату коммунальных услуг.

По словам адвоката, в то же время в Николаеве, где работа коммунальных служб является очень плохой, жители пытаются создавать объединения, но наталкиваются на сопротивление, потому что земля в городе, особенно в центре, дорога, и власти выгоднее на этой земле что-то построить и продать, чем отдавать ее ОСМД. То же самое, по словам Т.МОНТЯН, наблюдается в центральных районах Киева, где люди годами в судах отстаивают свое право владеть имуществом.