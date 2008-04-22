Супрун считает недопустимым изменение законодательства о местных выборах в условиях избирательного процесса

Киев, 22 апреля. УНИАН. Лидер Народно-демократической партии Украины Людмила СУПРУН считает недопустимым изменение законодательства о местных выборах в условиях начавшегося избирательного процесса в Киеве.

Такое мнение Л.СУПРУН высказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы поддерживаем позицию по проведению выборов городских председателей в два тура, но не сейчас. В условиях, когда выборы начались, изменять избирательное законодательство запрещается Конституцией и законом», - сказала Л.СУПРУН.

По ее мнению, избирательное законодательство необходимо совершенствовать в межвыборный период. «Проведение выборов мэров в два тура позволит каждому городу получить легитимную власть. Но мы будем также настаивать и на том, чтобы в закон внесли еще одну норму: выборы считаются состоявшимися при условии, что в выборах приняли участие не менее 50% избирателей. В некоторых городах мэры избраны 7% или 10% избирателей. И именно поэтому в этих городах такой беспорядок. Никто не может управлять людьми, которые не уважают своего мэра и не признают его своим лидером», - пояснила она.

Л.СУПРУН также сообщила, что Народно-демократическая партия является сторонником проведения выборов в органы местного самоуправления по мажоритарному принципу.

Как сообщалось, БЮТ и НУ-НС поддерживают идею проведения выборов мэра Киева в два тура. Вместе с тем, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказался категорически против этого.