Киев, 22 апреля. УНИАН. Лидер Народно-демократической партии Украины Людмила СУПРУН прогнозирует, что переговорный процесс по объединению демократических сил завершится через два месяца.

Такое мнение Л.СУПРУН высказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы считаем, что распыленность демократических сил вредит Украине. На этом фоне к власти приходят «делки». Именно поэтому мы предложили начать объединительный процесс для тех политических партий, общественный организаций и сознательных граждан, которые стоят на демократических принципах. Альтернативы этому процессу в стране не существует», - сказала Л.СУПРУН.

По ее словам, в переговорном процессе, кроме партии «Единый Центр», участвуют «много других политических партий и общественных объединений».

«Мы хотим, чтобы это было объединение людей, которые имеют общие взгляды. Мы будем действовать быстро. И я вам обещаю, на протяжении двух месяцев, не больше, мы завершим этот переговорный процесс консолидацией здоровых перспективных и прогрессивных демократических сил», - заявила лидер НДП.

Л.СУПРУН подчеркнула, что в результате объединения будет создана новая политическая партия. «Мы хотим, чтобы силы объединились в политическую партию для того, чтобы эффективно управлять обществом и дать возможность каждому гражданину гордиться страной и своим паспортом. Это будет новая политическая партия», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля лидер политической партии «Единый центр» Игорь КРИЛЬ и председатель Народно-демократической партии Л.СУПРУН приняли решение о начале процесса объединения двух политических сил.