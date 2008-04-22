Супрун заявляет, что не получала официального предложения возглавить Запорожскую ОГА

Киев, 22 апреля. УНИАН. Лидер Народно-демократической партии Украины Людмила СУПРУН заявляет, что не получала официального предложения возглавить Запорожскую областную государственную администрацию.

Об этом Л.СУПРУН сообщила сегодня на пресс-конференции УНИАН.

«Я знаю, что это обсуждается. Знаю позицию Кабинета министров по этому поводу. Я обещаю, как только я получу официальное предложение, я обязательно об этом сообщу», - сказала Л.СУПРУН.

Лидер НДП предположила, что такие предложения исходят из Запорожской области. Она напомнила, что ранее возглавляла в парламенте межфракционное объединение «Запорожский край», благодаря деятельности которой для Запорожской области было разработано большое количество программ, реализуемых до сих пор.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявил, что правительство не имеет возражений против назначения Л.СУПРУН на должность председателя Запорожской ОГА.

“Как мне известно, Секретариат Президента еще не выходил на Кабинет министров с инициативой назначения председателя Запорожской областной госадминистрации, но в случае внесения кандидатуры Людмилы СУПРУН на эту должность Кабинет министров не будет иметь возражений. Считаю, что госпожа СУПРУН вполне компетентна, чтобы занять эту должность”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Ранее газета «Коммерсант-Украина» сообщала, что Секретариат Президента рассматривает возможность назначения на должность председателя Запорожской ОГА Л.СУПРУН. В то же время, по словам источника газеты, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО категорически против этого назначения