Директор Государственной соцслужбы семьи и молодежи заявляет о необходимости реформирования системы работы в этой сфере

Киев. 22 апреля. УНИАН. Директор Государственной социальной службы для семьи, детей и молодежи Наталия ЛУКЬЯНОВА отмечает необходимость реформирования существующей системы предоставления услуг в этой сфере.

Об этом она заявила на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Н.ЛУКЬЯНОВОЙ, государственная машина работает на сегодняшний день неэффективно, поскольку немалые средства бюджета тратятся на обеспечение жизнедеятельности самой системы. Наряду с тем, что систематически растет количество предоставленных социальных услуг, замалчивается вопрос их качества и адресности.

“Социальные услуги должны отвечать реальным конкретным современным проблемам человека. В первую очередь, отвечать потребностям семей, детей, молодежи. И поэтому я считаю, что нынешнюю систему государственных социальных услуг нужно немедленно изменить. Ее нужно разрушить”, - отметила Н.ЛУКЬЯНОВА .

Она подчеркнула, что хоть и недавно возглавила Госслужбу, но уже имеет большой опыт работы в этой сфере, поскольку работает в ней 15 лет. Н.ЛУКЬЯНОВА заверила, что знает как изменить систему предоставления социальных услуг и считает, что для этого можно использовать одну из существующих европейских моделей, адаптировав ее для Украины.

В частности, по словам Н.ЛУКЬЯНОВОЙ, речь идет о разработке единой системы интегрированных социальных услуг, налаживании тесного серьезного сотрудничества с общественными организациями в части передачи им тех функций, с которыми не справляются государственные органы власти, пересмотреть уровень заработной платы работников сферы и ее финансирование в целом.

Для этого необходимо разработать соответствующую нормативную базу, социальный заказ для неправительственных организаций и тому подобное.

Отдельно она остановилась на проблемах Киева, который является столицей Украины, но занимает лишь 8 место в рейтинге качества социальных услуг. По ее данным, первые места в рейтинге из 27 областей Украины, городов Киева и Севастополя, занимают Луганская и Донецкая области.

Н.ЛУКЬЯНОВА сообщила, что включена в списки кандидатов в Киевсовет от Блока НУНС и лично на нее возложена задача по улучшению социальных услуг, в первую очередь в Киеве.

“Я считаю, что нам нужно ввести общественный контроль за финансированием и качеством социальных программ, а кроме того, мы должны базироваться на реальных потребностях киевлян, спросив, в чем они нуждаются, в каких именно программах и каких средствах”, - отметила Н.ЛУКЬЯНОВА.

Отдельное внимание, по ее словам, должно быть уделено развитию сети социальных заведений. Она сообщила, что уже в мае в столице Госслужба откроет два центра для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи. Главными направлениями работы должны стать: работа с детьми и семьями, нуждающимися в помощи, а также работа, направленная на профилактику негативных явлений, как например, работа с инъекционными наркоманами, адаптация молодежи, вернувшейся из мест лишения свободы и тому подобное.