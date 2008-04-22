19,7% киевлян готовы поддержать Черновецкого на внеочередных выборах мэра – соцопрос

Киев. 22 апреля. УНИАН. 19,7% киевлян готовы поддержать действующего городского председателя Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на внеочередных выборах мэра.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром политических и социологических исследований “Киев – 21 век”, которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

17,2% опрошенных поддерживают на выборах мэра Виталия КЛИЧКО, а 16,9% готовы проголосовать за представителя БЮТ Александра ТУРЧИНОВА.

При этом, 5,7% опрошенных киевлян готовы проголосовать за Василия ГОРБАЛЯ (Партия регионов), 2,8% поддерживают Виктора ПИЛИПИШИНА (Блок Литвина), 2,7% проголосовали бы за Николая КАТЕРИНЧУКА (“Европейская партия”).

До сих пор не определились со своим выбором 14,5% респондентов.

Соцопрос проводился с 17 по 19 апреля. Было опрошено 2027 человек. Погрешность выборки составляет 2,4%.