Посол Армении надеется на скорое признание парламентом Украины геноцида армян со стороны Турции в XIX-XX ст.

Киев. 22 апреля. УНИАН. Посол Республики Армения в Украине Армен ХАЧАТРЯН надеется, что в ближайшем будущем Верховная Рада документально признает актом геноцида армянского народа со стороны Турции события, произошедшие в конце XIX – начале XX столетий.

Об этом посол заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН в канун 93-й годовщины массовых убийств армян турками, в результате чего было уничтожено свыше 2 миллионов человек.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что диалог об этом между сторонами "находится на первых стадиях". "Это я говорю, к сожалению", - отметил А.ХАЧАТРЯН.

При этом посол подчеркнул: "Я думаю, и Украина, и Армения возобновят свои интересы в этом вопросе. И мы обязательно должны взаимно дать оценку нашей истории... Надеюсь, что Верховная Рада даст объективную оценку".

По словам А.ХАЧАТРЯНА, обсуждение данного вопроса уже прошло в ряде комитетов украинского парламента. Однако для принятия окончательного решения, по его мнению, существует некоторая боязнь "испортить отношения с Турцией". Тем не менее, посол убежден, что "все страны, которые всегда дают объективную оценку, они никогда не могут пострадать политически".

Также А.ХАЧАТРЯН подчеркнул, что Армения стремиться иметь со всеми странами добрососедские открытые отношения, а признание ими геноцида против армянского народа в прошлом веке с моральной точки зрения станет определенной гарантией для мирного сосуществования. "Это нужно, чтобы такое не повторилось ни у кого и нигде", - сказал он.

В свою очередь Архиепископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви Григорис БУНИАТЯН добавил, что 24 апреля, очередную годовщину геноцида, вечера памяти и другие посвященные этому событию мероприятия пройдут во всех городах Украины, где существуют армянские общины. В тоже время он выразил надежду на то, что вскоре, вероятнее всего на 100-летие трагедии, армянская церковь канонизирует всех невинно убиенных турками армян в период с 1860 по 1923 годы, поскольку все они уже признаны армянской церковью мучениками.