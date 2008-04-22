Схождение Благодатного Огня - в прямом эфире

Светлое Христово Воскресение на телеканале "Интер" ознаменуется трансляцией из Иерусалима схождения с небес Благодатного Огня. Начало прямого эфира - в субботу, 26 апреля в 14:00.

По словам Егора Бенкендорфа, побывавшего на Святой Земле накануне праздника, зрители станут свидетелями крестного хода, который начнется в полдень во дворе Иерусалимской патриархии. Торжественная процессия во главе с Патриархом Иерусалимским Феофилом проследует к Храму Воскресения Христова до Кувуклии - часовни, возведенной над Гробом Господним.

Накануне Пасхи Христовой Иерусалим переполнен паломниками со всего мира. Каждый стремится стать свидетелем Чуда – схождения Благодатного Огня. Ежегодно в Великую субботу на Гроб Господень сходит с небес божественный свет, предвестник Светлого Христового Воскресения.

Самые ранние упоминания о схождении Благодатного Огня встречаются у Григория Нисского, Евсевия и Сильвии Аквитанской и датируются IV веком. В них есть описание и более ранних схождений. По свидетельству Апостолов и святых отцов, нетварный Свет осветил Гроб Господень вскоре после Воскресения Христа, что увидел апостол Петр: " Петр предста ко Гробу и свет зря во гробе ужасашеся," - читаем мы у церковного историка Григория Нисского. "

Тысячи паломников, приехавших в Иерусалим накануне Пасхи, за несколько часов, а то и за день до схождения благодатного огня, пытаются попасть в середину Храма Гроба Господнего. Свидетелями чуда стремятся стать не только православные, но и представители других христианских и не только конфесий. За всеми внимательно наблюдает израильская полиция.

Храм Гроба Господнего или же – Храм Воскресения Христового в состоянии вместить не более 10 тысяч человек, потому и вся площадь перед Храмом и анфилады ближайших домов заполнены желающими увидеть божественный свет.

Накануне праздничной церемонии в Храме гасятся все лампады, спецслужбы обыскивают все вокруг, в том числе Кувуклию – мраморную часовою, возведенную над Гробом Господним. Именно сюда должен сойти Небесный огонь. И представители спецслужб должны быть уверены в том, что в Храме не осталось зажженных лампад, свечей, ничего, что может вызвать огонь. Во время турецкого правления в Палестине непогашенная свеча могла стоить жизни Патриарху и священнослужителям. Но и разу никакого подвоха обнаружено не было. Зато был другой случай, после которого уже никто не осмеливался помешать православному Патриарху получать благодатный огонь. У входа в Храм – рассеченная мраморная колонна - свидетель еще одного чуда. В 15 веке армяне подкупили турецких правителей Палестины и не впустили православных в Храм. Но огонь сошел, только не на Гроб Господень, а вырвался из мраморной колонны, возле которой у закрытых дверей молился православный патриарх.

С тех пор и поныне только ему одному принадлежит право молиться в Кувуклии о схождении Благодатного света.

На средине ложа Живоносного Гроба, где лежало Тело Господа нашего Иисуса Христа, ставится большая лампада с елеем. Рядом кладутся кусочки ваты и пучок из 33 свечей, по числу земных лет Христа. По свидетельству Иерусалимских Патриархов, которые принимали Благодатный огонь, иногда он сходит в виде росы, которую собирают ватой, а потом от неё зажигают свечи и лампады. Иногда огонь сходит непосредственно на лампаду.

Через специальные отверстия в Кувуклии пучки свечей передаются паломникам и в считанные секунды огонь разносится по всему Храму. Существует древнее предание, согласно которому тот год, в который не сойдет с небес свет – будет последним в истории человечества. Это делает ожидание огня особенно напряженным.

Сойдет ли Благодать с Небес на этот раз? Смотрите 26 апреля в 14:00 на телеканале «Интер»