Курс доллара продержится на уровне 4,95-5,00 грн. - эксперт

Киев. 23 апреля. УНИАН. Курс доллара на межбанковском рынке в ближайшие месяцы продержится в коридоре 4,95-5,00 грн./долл., и вряд ли поднимется до уровня 5,05 грн./долл. Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН 22 апреля высказал руководитель информационно-аналитического центра "Форекс Клуб" Николай ИВЧЕНКО.

Комментируя сегодняшнюю ситуацию, эксперт отметил, что Национальный банк Украины, в отличие от прошлого года, сейчас в торгах практически не участвует и не выкупает излишек валюты на рынке. Таким образом, по мнению Н.ИВЧЕНКО, фактически произошла ревальвация национальной валюты по отношению к доллару на 2%, с уровня 5,05 до 4,95 грн./долл. Вместе с тем, официальный курс Нацбанка остается на прежнем уровне - 5,05 грн./долл.

Н.ИВЧЕНКО отметил, что политика Нацбанка, направленная на "сжатие" ликвидности в экономике Украины, уже привела к снижению темпов роста выдаваемых кредитов и росту процентных ставок по кредитам и депозитам. За последние два-три месяца процентные ставки по кредитам и депозитам в иностранной валюте выросли, примерно, на 2%, а до конца года могут увеличиться еще на 1,5-2%, спрогнозировал Н.ИВЧЕНКО.

Напомним, НБУ с 21 апреля 2005 года установил курс гривни к доллару на уровне 505.0000 за доллар. Однако в начале апреля торги на межбанке пары гривня-доллар проходили на уровне 4,98/5,010 грн. за 1 долл.