“Украинское казачество” призывает Президента, премьера и председателя ВР содействовать созданию муниципальной милиции

Киев. 23 апреля. УНИАН. Общественная организация “Украинское казачество” призывает Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО и председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА содействовать созданию муниципальной милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Украинское казачество” заявляет, что сегодня милиция без поддержки общественности и общественных организаций не в состоянии защитить рядовых граждан от произвола воров на улицах городов. “Десять лет Киев и другие города борются за создание муниципальной милиции, поскольку она должна существенно снизить уровень правонарушений и усилить безопасность киевлян”, - говорится в заявлении.

В связи с этим “Украинское казачество” призывает немедленно ввести в действие Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно местной милиции” от 4 марта 2004 года, который утратил действие на основании Закона “О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”.

Организация призывает реализовать Указ Президента “Об образовании местной милиции”, немедленно внести изменения в госбюджет-2008 в части финансирования деятельности муниципальной милиции и реализовать Закон “Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы”.

Что касается охраны общественного порядка Киева, то казачество предлагает создать казацкую есаульскую стражу и формировать ее из имеющихся структур “Украинского казачества”.