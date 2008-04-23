БЮТ рассчитывает провести реформу ЖКХ в Киеве за 4 года - депутат Бондаренко

Киев. 23 апреля. УНИАН. Блок Юлии Тимошенко, в рамках программы кандидата в мэры Киева Александра ТУРЧИНОВА, разработал программу реформы жилищно-коммунального хозяйства столицы, рассчитанную максимум на 4 года.

Об этом сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Самые острые проблемы сегодня возникают и возникли в системе ЖКХ в Киеве: зайдите на любой массив - там воняет, этот сектор забыли и о нем тихонько молчат», - заявил депутат.

По его словам, программа состоит из 5 этапов, каждый из которых можно реализовать в разные сроки. К примеру, один из этапов - изменение нормативно-правовой базы. Как отметил В.БОНДАРЕНКО, киевляне должны иметь прямые договорные отношения с поставщиками услуг, а не посредством ЖЭКов. «За месяц можно поменять правовые отношения в системе», - отметил он.

По словам депутата, за этот же срок нужно закрепить треть тепловых сетей в Киеве, которые «никому не принадлежат, и когда вытекает вода - сложно найти ответственного». «Закрепить 30% бесхозных сетей по определению: если идет горячая вода - это «Киевэнерго», холодная - «Киевводоканал», - сказал В.БОНДАРЕНКО.

Также программа реформы предусматривает организацию конкуренции в сфере предоставления услуг ЖКХ - это касается системы вывоза мусора, установки альтернативных «Киевэнерго» котельных, организации конкуренции «Киевводоканала» с сетью артезианских скважин и пр.

По словам В.БОНДАРЕНКО, самый длительный срок в программе - около 4 лет - займет техническое переоснащение ЖКХ - замена труб, установка теплоизолирующих дверей и окон в домах и пр.

Как отметил депутат, самой острой проблемой является недостаточный учет услуг в Киеве. По его данным, только 10-я часть домов столицы оборудована специальными счетчиками. Как сообщил В.БОНДАРЕНКО, в прошлом году на установку счетчиков были недоиспользованы 20 млн. грн. из госбюджета. По его словам, полную установку счетчиков, при заинтересованности столичной власти, можно осуществить за один год.

При этом он отметил, что киевляне сегодня переплачивают за услуги, и оснований для повышения тарифов на услуги ЖКХ в столице не было.

«Сегодня нельзя говорить аргументировано (о тарифах - УНИАН), так как отсутствует стандарт, какая должна быть горячая вода, как часто нужно убирать лестницы, как часто вывозить мусор, на какое время можно остановить лифт и не нести за это ответственности перед гражданами, кроме того, в Киеве нет систем учета», - отметил депутат.