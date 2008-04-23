Внесение изменений в Конституцию до конца года возможно лишь при разработке компромиссного законопроекта - Карасев

Киев. 23 апреля. УНИАН. Внесение изменений в Конституцию Украины до конца текущего года возможно только при разработке компромиссного варианта законопроекта.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ, комментируя по просьбе корреспондента агентства инициативу БЮТ по внесению изменений в Конституцию до конца года.

«На хороший, серьезный конституционный документ всегда найдется 300 голосов», - сказал он. При этом, по словам В.КАРАСЕВА, законопроект БЮТ, который предусматривает переход Украины к парламентской форме правления, вряд ли будет поддержан сессионным залом. «Это все игра. Партия регионов, поддерживая сейчас создание временной специальной комиссии в парламенте, никогда не поддержит законопроект канцлерской, чисто парламентской республики», - сказал он.

В.КАРАСЕВ высказал мнение, что Партия регионов поддержит тот законопроект, который будет компромиссным для парламента и Президента. «Этот компромисс будет выработан под эгидой Национального конституционного совета, а затем, возможно, будет усовершенствован в рамках парламентской конституционной комиссии, которую может возглавить ЯЦЕНЮК, и затем вынесен на сессию и проголосован до конца 2008 года», - сказал эксперт.