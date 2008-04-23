Карасёв подчеркивает необходимость применения принципа деполитизации при формировании правительств

Киев. 23 апреля. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает необходимым изменить принцип формирования правительства, которое позволило бы деполитизировать деятельность Кабинета министров.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам эксперта, нужно сделать все возможное, для того чтобы политические силы делегировали в состав правительства профессионалов, которые бы думали об экономике, а не об очередных выборах.

“Это не дает дышать экономике, это не дает дышать обществу и стране”, - сказал В.КАРАСЁВ.

По его словам, в Украине до сих пор нет стратегического вектора деятельности экономики. “Все занимаются или тушением пожаров, которые сами провоцируют, или социальными программами, которые работают на повышение рейтинга политиков, а не формируют фундамента долгосрочной экономической эффективности”, - сказал он.

При этом В.КАРАСЁВ высказал мнение, что нужно или широко репрезентативное правительство, в котором представлены все крупные политические силы, или “ввод в правительство профессионалов, а не политиков”.

В свою очередь, политолог Института глобальных стратегий Игорь ГРИДАСОВ отметил, что 7-21 апреля было проведено исследование “Логика деятельности правительств Украины”, которое выявило, что многие решения Кабмина в первую очередь касаются кадровой политики.

В частности, по его словам, для анализа были взяты нормативные документы, которые принимались правительствами Анатолия КИНАХА, Юрия ЕХАНУРОВА, Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО на протяжении первых трех месяцев деятельности. Для анализа были избраны два типа правительств – “технический”, сформированный Президентом, и “коалиционный”. Всего, сообщил он, было проанализировано свыше 1100 документов.

И.ГРИДАСОВ отметил, что количество кадровых решений правительств “коалиционных” по сравнению с правительствами “техническими” значительно выросло. В частности, если кадровые изменения в органах власти во время деятельности “технических” правительств И.КИНАХА и Ю.ЕХАНУРОВА составляли соответственно 62,5% и 42,7% всех принятых решений, то в деятельности "коалиционных" правительств В.ЯНУКОВИЧА и Ю.ТИМОШЕНКО этот показатель составляет 79,35% и 74,81%.

Кроме того, исследование показало, что во время деятельности правительства А.КИНАХА в экономической сфере было принято 32,24% всех решений, но они носили регулятивно-управленческий характер, а не были ориентированы на решение проблем.

Что касается деятельности правительства Ю.ЕХАНУРОВА, то социальных проблем касались 14,19% всех решений, а проблематика промышленных предприятий - 3,55%. При этом 67,53% всех принятых решений правительства В.ЯНУКОВИЧА относятся к политической сфере, 29,2% - к экономической и 3,27% – к социальной сфере.

В то же время правительство Ю.ТИМОШЕНКО постановило 76,58% политических решений, 19,09% – экономических и 4,33% - социальных, сообщил И.ГРИДАСОВ.