Состоялась презентация артезианской питьевой воды «Эталон» в инновационной упаковке «Bag-in-box»

23 апреля 2008 г. в 13.30 в зале пресс-конференций Информационного агентства «УНИАН» состоялась презентация нового для украинского рынка продукта - артезианской питьевой воды «Эталон» в инновационной упаковке «Bag-in-box»

В июле 2007 года Международная независимая экспертиза NSF International провела всесторонний аудит завода по производству питьевой воды «Эталон» ООО «Компания Субос». Образцы всех видов воды торговой марки «Эталон» успешно прошли тестирование в лабораториях всемирно-известной организации NSF в г.Барселона по 170 физико-химическим и 7 микробиологическим показателям. На данный момент никто из украинских производителей питьевой воды не подвергал свой продукт настолько тщательной проверке. (Для справки: в России только четыре компании удостоились права получения сертификата качества NSF).

По итогам проверки производства нашей компанией получен высокий оценочный результат.

Такая сертификация и международное признание качества нашего продукта, в совокупности с современной производственной и технической базой, расширила и укрепила наши позиции на украинском рынке питьевой воды и дала новый толчок к развитию компании и производству уникального продукта, аналогов которому в Украине нет.

Опыт западных коллег, изученный нами, нужды и желания потребителей объединены в инновационном продукте – артезианской питьевой воде «Эталон» в упаковке «Bag-in-box». («Bag-in-box» - это полиэтиленовый мешок с краником для воды, размещенный в картонной упаковке с ручкой).

Продукт предназначен для людей, которые берут с собой запас воды на природу, в путешествие, используют на даче и в домашних условиях. Компактная упаковка объемом 20л. заменяет 4 обычных упаковки по 5л., занимает меньше места, ее удобней транспортировать и хранить.

Данный товар не требует дополнительных устройств для употребления питьевой воды, обеспечивает герметичность и защищает продукт от внешних факторов, которые могут негативно повлиять на качество питьевой воды.

Преимущества данного продукта:

1. Идеальное качество воды по жестким европейским показателям.

2. Экологически чистый продукт в одноразовой упаковке.

3. Удобство транспортировки и хранения.

4. Комфорт в использовании (не требует без дополнительных аксессуаров для употребления воды).

5. Оптимальный литраж.

6. Экономическая выгода.

7. Не имеет аналогов на украинском рынке.

Компания «Эталон» начинает реализацию данного продукта в апреле 2008 года в розничных сетях и путем доставки домой и в офисы нашим клиентам. Изучив пожелания потребителей питьевой воды и спрос на товар в первые дни продажи, можем смело предположить, что данный товар уже интересен потребителю и станет популярным среди населения.

Вода «Эталон негазированная» - это артезианская вода из подземного водоисточника, прошедшая глубокую многоступенчатую очистку, которая идеально подходит для ежедневного употребления и производства на ее основе другой продукции, в том числе и детского питания.

• Глубина источника Юрского геологического горизонта (323м.) обеспечивает эксклюзивность артезианской воды.

• Профессиональное управление компанией, слаженный коллектив и собственный автопарк расширяют возможности быстрого и качественного сервиса.

• Инновационность в воплощении новых идей и процессов много лет удерживает лидерские позиции нашей компании среди конкурентов.

ТМ Эталон представлена на Украинском рынке 5 видами продукции:

«Эталон негазированная» классическая

«Эталон негазированная» умягченная

«Эталон негазированная» глубокой очистки

«Йодис Эталон»

«Эталон негазированная» природная

Немного о компании:

Компания «Эталон» с 1998 года осуществляет доставку в офисы и на дом артезианской питьевой воды ТМ Эталон. По параметрам качества, сервису, благодаря уникальности и широкому ассортименту нашей продукции, компания занимает одно из ведущих мест на украинском рынке.