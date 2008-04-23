В третьей специализированной выставке «ВААИД Kyiv Automotive Show 2008» примут участие более 40 автомобильных брендов

Киев. 23 апреля. УНИАН. В третьей специализированной выставке «ВААИД Kyiv Automotive Show 2008», инициатором и организатором которой является Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) и которая пройдет с 26 мая по 1 июня в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза», примут участие более 40 автомобильных брендов.

Об этом сообщил Олег ЛИТВЯК, исполнительный директор ООО «ВААИД-Экспо», которое является организатором выставки, сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, «ВААИД Kyiv Automotive Show 2008» инициирована как имиджевая выставка официальных автомобильных импортеров и дилеров, участие в которой позволяет автомобильным компаниям достойно представить свои бренды, ярко продемонстрировать торговую марку на рынке, познакомить посетителей со всем модельным рядом и презентовать новинки.

В этом году автошоу будет проводиться в трех павильонах «КиевЭкспоПлаза» (в 2007 году – в двух), общая площадь которых составляет 28 тыс. кв. м.

На сегодняшний день свое участие подтвердили все автомобильные компании-участники, которые были в прошлом году. В этом году к ним присоединятся такие известные компании (бренды) как «Рено Украина» (Renault, Dacia), «Еврокар» (Skoda), «Авто-Интернешнл» (Mazda, Suzuki), «УкрАвтоВАЗ» (Lada). Всего в 2008 году в выставке примут участие 23 компании, которые представляют 41 автомобильный бренд.

Первые два дня (26 и 27 мая) организаторы выставки предполагают отвести под пресс-дни.

Справка УНИАН. Компания «ВAAИД-Экспо» основана с целью организации и проведения ежегодной выставки официальных автомобильных импортеров и дилеров Украины. Первая выставка автомобильных импортеров и дилеров Украины прошла 1-4 июня 2006 года под названием Automotіve Ukraіne`2006. Вторая выставка проходила с 18 по 22 мая 2007 года под названием «ВААИД Kyiv Automotive Show 2007».

ВААИД - Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров, основана 19 мая 1999 года. На данный момент ассоциация насчитывает 84 члена.