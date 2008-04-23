Компания «Субос» инвестировала 500 тыс. грн. в линию по разливу воды в упаковку «bag-in-box»

Киев. 23 апреля. УНИАН. Компания «Субос», производитель питьевой воды (ТМ «Эталон»), инвестировала 0,5 млн. грн. в линию по разливу воды в упаковку «bag-in-box» емкостью 20 литров.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор компании Ольга РУБАНОВА.

По ее словам, компания начала производство питьевой воды в упаковку «bag-in-box», которая не имеет аналогов на рынке Украины и имеет ряд преимуществ перед упаковкой в бутыли. В частности, данная упаковка защищает воду от прямых солнечных лучей, позволяет удобно транспортировать и хранить продукцию, а одноразовая тара дает уверенность в чистоте и качестве продукции.

Как сообщила О.РУБАНОВА, для разлива воды в новый вид тары компания приобрела немецкую линию стоимостью 0,5 млн. грн. производственной мощностью 500 пакетов емкостью 20 литров в час.

По словам директора ООО «Эталон-Украина» Александра КРЯЧКО, новая продукция будет представлена на территории всей Украины.

Он добавил, что компания планирует реализовывать новую продукцию через сети супермаркетов, и с некоторыми из них уже ведутся переговоры. «Планируем, уже в мае в две сети супермаркетов войти», - сказал он.

Кроме того, сказал А.КРЯЧКО, учитывая особенности новой упаковки (может использоваться для дач и в поездках), компания намерена реализовывать продукцию также через сети автозаправочных станций, работа в этом направлении ведется.

По словам О.РУБАНОВОЙ, международная независимая экспертиза NSF International провела аудит завода по производству питьевой воды «Эталон» ООО «Компания «Субос». О.РУБАНОВА отметила, что на данный момент никто из украинских производителей питьевой воды не имеет сертификата качества NSF.

По словам О.РУБАНОВОЙ, данный сертификат позволяет компании экспортировать воду в любую страну. Она добавила, что компания рассматривает возможность экспорта, однако на сегодняшний день приоритетным является рынок Украины.

Справка УНИАН. Компания «Субос-Украина» работает на рынке питьевой воды Украины с 1998 года. ООО «Субос-Украина» является управляющей компанией ООО «Компания Субос» и ООО «Эталон-Украина», первое предприятие занимается производством воды, второе – ее реализацией.

Компания поставляет на рынок Украины питьевую воду ТМ «Эталон».

Упаковка «bag-in-box» - полиэтиленовый мешок с краником для воды, размещенный в картонной упаковке с ручкой.