Специалисты требуют от Минфина обеспечить бесперебойное финансирование мероприятий по борьбе с туберкулезом

Киев. 23 апреля. УНИАН. Специалисты требуют от Министерства финансов Украины обеспечить бесперебойное финансирование мероприятий по борьбе с туберкулезом в стране, в частности, начинать его ежегодно с первого квартала года.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Министерство финансов Украины выносит приговор больным туберкулезом”. Мероприятие было организовано фондом "Общественное движение "Украинцы против туберкулеза", международной журналистской ассоциацией "Здоровье без границ" при поддержке международного фонда “Видродження”.

Как отметил председатель правления учредительства „Украинцы против туберкулеза” Виталий РУДЕНКО, сегодня несколько видов необходимых противотуберкулезных препаратов в лечебных заведениях Украины закончились или их хватит на 1-2 месяца.

В то же время финансирование Министерством финансов закупок этих препаратов предусмотрено только с ІІІ квартала и не предусмотрено на первый и второй кварталы. По его словам, противотуберкулезные препараты могут попасть в лечебные заведения, в лучшем случае, в августе этого года. При этом В.РУДЕНКО отметил, что перерывы в курсах лечения больных туберкулезом определенными препаратами приводят к формированию хронических и временами неизлечимых форм болезни.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции заместитель директора Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Яновского Василий МЕЛЬНИК сообщил, что в Украине наблюдается многолетняя практика нерегулярного финансирования или финансирования в последние кварталы года закупок противотуберкулезных препаратов. В частности, в прошлом году первые поставки противотуберкулезных препаратов в регионы начались в июне-июле. По словам В.МЕЛЬНИКА, такая нестабильная ситуация с наличием медпрепаратов привела к тому, что в частности, за последние два года, по официальным статистическим данным, количество рецидивов туберкулеза выросло на 12,6%; также выросла средняя продолжительность пребывания больного в лечебном заведении и, соответственно, увеличился объем финансирования его лечения; на 3% ухудшилась эффективность лечения больных туберкулезом и выросла смертность от всех форм туберкулеза. По его словам, если не будут урегулированы вопросы своевременной закупки и поставок лекарственных препаратов, это может значительно ухудшить эпидемическую ситуацию в стране.

В.РУДЕНКО также сообщил, что представители общественных организаций обращаются в Кабинет министров Украины с требованием обеспечить срочное финансирование закупки противотуберкулезных лекарств во ІІ квартале года в объемах, запланированных на ІІІ-IV кварталы.

Кроме того, общественное движение "Украинцы против туберкулеза", на основании материалов общественного контроля в 2007-2008 г., которые свидетельствуют о системных недостатках в финансировании противотуберкулезных программ, просит Генеральную прокуратуру Украины обратить внимание на бездеятельность должностных лиц Минфина.

“Мы подаем в Генеральную прокуратуру Украины общественное извещение о преступлении в отношении жизни и здоровья украинских граждан, больных туберкулезом, со стороны должностных лиц Министерства финансов Украины. Мы считаем, что действия должностных лиц Минфина подпадают под положение статьи 367 Уголовного кодекса Украины “служебная небрежность”, - отметил В.РУДЕНКО.

О ситуации с финансированием противотуберкулезных мероприятий также планируется сообщить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, народным депутатам, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и секретарю Совета национальной безопасности и обороны Раисе БОГАТЫРЁВОЙ.

Как сообщалось на пресс-конференции, ежегодно в Украине выявляется около 40 тыс. больных туберкулезом. 10 тыс. человек ежегодно умирают от этой болезни. Сегодня в стране, по экспертным заключениям специалистов Института фтизиатрии, вместе с бездомными свыше 1 млн. больных туберкулезом разных форм.