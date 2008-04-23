Общественные наблюдатели констатируют, что тестирование выпускников школ прошло на должном организационном уровне

Киев. 23 апреля, УНИАН. Общественные наблюдатели за проведением внешнего независимого оценивания (ВНО) качества знаний выпускников средних школ по украинскому языку и литературе констатируют, что тестирование прошло на должном организационном уровне и с соблюдением основных требований и правил независимого оценивания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор ВОО «Комитет избирателей Украины» Евгений ПОБЕРЕЖНЫЙ.

Согласно оценке наблюдателей, помещения пунктов тестирования преимущественно соответствовали условиям проведения тестирования, а их персонал действовал компетентно и не заангажировано, сказал он.

“Мы не выявили каких-то серьезных проблем, которые бы позволяли говорить о том, что этот процесс проходил не так, как хотелось бы“, - добавил он.

Е.ПОБЕРЕЖНЫЙ отметил, что явка абитуриентов составила около 90% количества лиц, которые зарегистрировались, хотя на отдельные пункты тестирования не явились до 40% абитуриентов.

По словам Е.ПОБЕРЕЖНОГО, абитуриенты спокойно и ответственно отнеслись к прохождению тестов.

Он также отметил, что не было препятствий для деятельности наблюдателей. В частности, КИУ привлек 700 наблюдателей, которые следили в 13 регионах Украины за ходом тестирования.

В свою очередь директор Международной благотворительной организации «Центр тестовых технологий и мониторинга качества образования» Анна ТОРОПОВА сообщила, что Центр накануне тестирования поинтересовался у учеников и учителей о степени их осведомленности о внешнем независимом оценивании.

В частности, 94% выпускников ответили, что получили информацию о независимом внешнем тестировании от учителей, 41% - от родителей, 36% - из сети Интернет.

По данным опроса, в котором приняли участие 3 тыс. 495 учеников выпускных классов и 1 тыс. 736 учителей из 329 учебных заведений, в целом уровень знаний о внешнем независимом опросе оказался выше среднего, а наиболее важным во время подготовки к внешнему оцениванию респонденты считают усвоение материала школьного курса (67,5% учеников и 89,8% учителей). Впрочем, как ученики, так и учителя отмечают важность предоставления информации о ВНО заблаговременно, в доступной форме и в полном объеме.

Координатор образовательных программ Гражданской сети “Опора” Андрей ГЕВКО отметил, что “Опора” обеспокоена заявлениями некоторых политических сил относительно правил проведения ВНО и пересмотра условий приема в ВУЗ в 2008 году. В “Опоре” считают нецелесообразным пересматривать систему ВУЗ на завершающем этапе ее введения, безответственно манипулируя судьбами сотен тысяч молодых людей.

Он отметил, что в целом внешнее оценивание качества знаний учеников прошло на удовлетворительном организационном уровне. А.ГЕВКО сообщил, что явка абитуриентов превысила 90% на всех пунктах наблюдения. Большинство из 10% отсутствующих - выпускники предыдущих лет, которые по субъективным причинам не приняли участия в тестировании.

По результатам общенационального наблюдения представители “Опоры” выявили ряд нарушений технического характера, которые были преимущественно следствием влияния “человеческого фактора”. Типичными недостатками является недостаточный уровень подготовки инструкторов по процедурной части ВНО. В частности, была путаница во время нанесения штрих-кодов на секьюр-паки и бланки ответов, единичные случаи невнимательности относительно пронумерованных тестовых тетрадей. Среди организационных проблем самой типичной оказалась: холодная температура в аудиториях и не опломбированные свободные помещения. Кроме того, не все ученики были проинформированы инструкторами о том, что они могут обратиться с апелляцией в регламентную комиссию относительно организационных проблем, которые могли помешать им как можно лучше сдать тест. В связи с этим часть учеников могла потерять возможность обжаловать процедурные нарушения, ведь это можно было сделать исключительно на территории тестового пункта, не покидая помещение.

***Комитет избирателей Украины, Центр тестовых технологий и Гражданская сеть “Опора” были участниками общенациональной кампании наблюдения за внешним независимым оцениванием качества знаний выпускников средних школ по результатам наблюдения за тестированием абитуриентов 22 апреля.