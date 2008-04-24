Зачем GFK «потеряла» «Газету по-киевски»?

В ряде специализированных электронных СМИ опубликованы результаты исследований компании GFK «Регіональні ЗМІ в Україні-2007». «Газета по-киевски» непонятно по какой причине появилась в компании изданий, которые никак не являются ее конкурентами (например, бесплатным сборником рекламних объявлений «Київ на долонях», коммунального «Вечірнього Києва»)

Действительно, как могло случиться, что уважаемые исследователи из компании GFK «потеряли» сеть региональных изданий, состоящая из «Газеты по-киевски, по-днепровски, по-харьковски, по-одесски, по-донецки, по-львівськи, Газеты нашего района» с общим еженедельным тиражом в 1 157 200 экземпляров? Каким образом общественно-политическое издание «Газета по-киевски», входящую в тройку самых популярных ежедневных газет в городе Киеве по рейтингу TNS (NRS 2007/1) с еженедельным тиражом 377 800 экземпляров оказались в одной компании с бесплатными газетами «Місто плюс» и «Базар»?

Немало удивляет и цифра, отражающая количество опрошенных респондентов. Оказывается, было опрошено всего от 250 до 350 человек, из которых 87 (!) не читают прессу, при этом ошибка выборки составила 6,2%! Сам собой напрашивается вполне закономерный вопрос: насколько репрезентативным и результативным может быть опрос 263 человек при известном количестве населения Киева и остальных 14 крупных городов Украины?

Проще всего было бы сухо констатировать, что очевидно тенденциозное и недостоверное «исследование»- это попытка ввести в заблуждение специалистов рынка СМИ, рекламистов и рекламодателей. Но этого мало. Подобно тому, как нечистоплотная заказная «социология политических рейтингов» в период выборов захлестывает страну, бессовестная заказуха проникает и в другие сферы. Отношение к этому должно быть соответствующее: заказчикам и исполнителям подобных «рейтингов» в порядочном обществе руки не подавать.

ООО «Издательство Прессцентр» является учредителем и издателем «Газеты по-киевски» (Киев), «Газеты по-днепровски» (Днепропетровск), «Газеты по-харьковски» (Харьков), «Газеты по-одесски» (Одесса), «Газети по-львівськи» (Львов), «Газеты по-донецки» (Донецк), бесплатных выпусков «Газеты по-днепровски», «Газеты по-харьковски», «Газеты по-одесски», «Газети по-львівськи», «Газеты по-донецки», сети районных газет «Газета нашего района» (Киев). Совокупный еженедельный тираж региональных изданий - 1 157 200 экз.

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К пресс-секретарю издательства «Пресс-центр»

Игорю Михайленко

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