Богословская заявляет о готовности отказаться от работы в ВР в пользу депутатства в Киевсовете

Киев. 24 апреля. УНИАН. Народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ (фракция Партии регионов) готова сложить полномочия народного депутата Украины в пользу депутатства в Киевском городском совете.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН. (И.БОГОСЛОВСКАЯ, Дмитрий ТАБАЧНИК и еще ряд народных депутатов из фракции Партии регионов баллотируются по списку Партии регионов в Киевский горсовет - УНИАН).

И.БОГОСЛОВСКАЯ отметила, что в партии «была очень сложная дискуссия», добавив, что никогда еще не было ситуации, чтобы “депутаты «высшего уровня» включались в местные выборы».

Сейчас, сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ, это произошло потому, что «сегодня, благодаря политике БЮТ, выборы в Киеве стали не проблемой местного самоуправления, а проблемой общенациональной политики».

И.БОГОСЛОВСКАЯ считает, что со стороны БЮТ «брошен вызов» и делается «попытка опробовать экстремистскую формулу захвата местной власти».

«Поэтому, безусловно, нам нужно было усилить политиками национального уровня список в Киевсовет, поэтому еще это, фактически, политическая избирательная кампания», - добавила она.

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, если выборы будут иметь не территориальную тему, а тему общенациональной политики, то «национального уровня политики вынуждены будут войти в Киевский совет, чтобы там иметь диалог на равных с теми, кто бросает нам вызов».

По мнению И.БОГОСЛОВСКОЙ, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, понимая возможность своей отставки с должности премьер-министра Украины, хочет оставить для себя возможность работать в Киевсовете. Она добавила, что в такой ситуации Киевсовет для Ю.ТИМОШЕНКО будет «политической площадкой для следующих президентских выборов».