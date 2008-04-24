Экс-мэр Киева Омельченко прогнозирует, что в состав новоизбранного Киевсовета войдут 5-6 партий и блоков

Киев. 24 апреля. УНИАН. Экс-мэр Киева, народный депутат Украины, кандидат в мэры Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО прогнозирует, что в состав новоизбранного Киевского городского совета войдут 5-6 политических партий и блоков.

Такое предположение А.ОМЕЛЬЧЕНКО высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Киевляне отдадут свои голоса за 5-6 партий и блоков. Именно такое количество партий преодолеют трехпроцентный рубеж и войдут в состав Киевсовета фракциями. Не больше», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Кандидат в мэры Киева также рассчитывает, что его блок (Блок Александра Омельченко – УНИАН) поддержат 10-12 % избирателей.