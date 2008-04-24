Томенко считает, что в нынешней ВР невозможно создание новой коалиции

Киев. 24 апреля. УНИАН. Народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО считает, что в нынешней Верховной Раде невозможно создание новой коалиции. Об этом он сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По словам Н.ТОМЕНКО, “новая коалиция может быть только в новом парламенте”. Он добавил, что “на вчера на вечер в “Нашей Украине” не было 37 человек, которые могли бы голосовать за новую коалицию”.

Н.ТОМЕНКО отметил, что БЮТ “не собиралась, не собирается и не будет собираться формировать новую коалицию”. Он отметил, что нет никаких оснований считать голосования по некоторым законопроектам, за которые голосует и фракция Партии регионов, созданием новой коалиции. “Не нужно дурить друг друга и рассказывать, что коалиция создается путем голосования. Коалиция создается путем подписания соглашения - публичного обязательства и формирования власти в пределах коалиции ”- отметил Н.ТОМЕНКО. По его словам, если в Верховной Раде Украины будут рассматриваться вопросы “в национальных интересах Украины, мы готовы голосовать с кем угодно, но ни одной новой коалиции БЮТ не будет создавать”. Он выразил убеждение, что и фракция НУ-НС не может сегодня создать новую коалицию, поскольку для этого, согласно законодательству, необходимо большинство.

Н.ТОМЕНКО отметил, что “ситуация достаточно непростая”. В то же время он добавляет, что в НУ-НС должно “что-то страшное произойти и там найдется большинство, которое скажет, что мы готовы создавать большинство”. По его словам, даже в такой ситуации фракция КПУ не согласится создавать большинство с представителями НУ-НС. Он отметил, что для создания коалиции при участии Партии регионов, Блока Литвина необходимо, чтобы вся фракция НУ-НС вошла в эту новую коалицию. “Я точно знаю позицию “Народной самообороны и многих других депутатов из “Нашей Украины”, которые никогда не войдут в эту новую коалицию", - добавил он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что новой коалиции не может быть. “Поэтому в пределах теперешней коалиции обречены договариваться, а при принятии принципиальных решений, в частности, Конституции, мы должны все пять фракций собираться, думать, поскольку Конституция принимается не для большинства и не для меньшинства, а для всего парламента, для всего украинского народа”.