Если бы выборы мэра Киева состоялись в ближайшее воскресенье, за Черновецкого проголосовали бы почти 30% киевлян – опрос

Киев. 24 апреля. УНИАН. Если бы выборы городского председателя Киева состоялись в ближайшее воскресенье, за действующего мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО свои голоса отдали бы 29,7% избирателей столицы.

Такие данные социологического исследования презентовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН аналитик исследовательского центра «Нью-имидж маркетинг групп» (г. Харьков) Эдуард ЮРЧЕНКО.

Он сообщил, что опрос проводился путем телефонного интервью с 21 по 23 апреля с.г. с 10.00 до 20.30.

Согласно результатам исследования, за действующим мэром идет Виталий КЛИЧКО, который получил бы 17,4% голосов избирателей, Николай КАТЕРИНЧУК набрал бы 9,2%, Александр ТУРЧИНОВ – 9,1%, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО – 5,7%, Василий ГОРБАЛЬ – 2,1%, Виктор ПИЛИПИШИН – 1,8%. За другого кандидата, согласно данным исследования, проголосовали бы 1,5% киевлян, против всех – 4,6% опрошенных, еще не определились, за кого голосовать, – 19,1% жителей столицы.

Относительно выборов в Киевсовет, Э.ЮРЧЕНКО сообщил, что, по результатам соцопроса центра «Нью-имидж маркетинг групп», если бы эти выборы состоялись в воскресенье, 27 апреля, 3-процентный барьер преодолели бы БЮТ (27,3%), Блок Черновецкого (18,4%), Блок Кличко (12,2%), блок “Наша Украина – Народная самооборона” (6,5%), Партия регионов (6,1%), Блок Катеринчука (4,1%).

Остальные партии и блоки набрали бы меньший процент голосов: Блок Омельченко – 2,2%, Блок Литвина – 2,1%, Коммунистическая партия Украины – 1,8%, Социалистическая партия Украины – 1,1%, Гражданский актив Киева – 0,7%, Партия зеленых Украины – 0,4%. За другие партии голосовали бы 2,1% респондентов, еще не определились с выбором – 16,1% киевлян.

Во время исследования было опрошено 1 тыс. 200 киевлян по квотной выборке, представляющей население в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,8%.

Э.ЮРЧЕНКО, в частности, отметил, что кандидат в мэры Н.КАТЕРИНЧИК участвует в этой кампании “без супермощной поддержки, но показывает достаточно неплохой результат”.

“Это интересно и, по-видимому, свидетельствует о том, что этот политик имеет серьезные планы на будущее”, - сказал он.

Относительно А.ТУРЧИНОВА, то, как считает аналитик, он как представитель БЮТ – самой популярной на данное время в Киеве силы – мог бы показать более высокий результат.

“Как аналитик я могу сказать, что, наверное, недостаточно просто серьезный подход к его кампании, потому что ТИМОШЕНКО, которая является харизматичным лидером, могла бы бросить лично себя как ресурс для повышения рейтинга ТУРЧИНОВА. Интригой этих выборов было бы, например, если бы Юлия Владимировна стала бы сейчас участвовать в общении непосредственно с жителями Киева. Возможно, это помогло бы ему значительно улучшить результаты”, - сказал Э.ЮРЧЕНКО.

“Неожиданным” кандидатом на этих выборах Э.ЮРЧЕНКО считает В.ПИЛИПИШИНА, который набирает уже сейчас почти 2% голосов избирателей, что для Киева является достаточно неплохим результатом.

Общей закономерностью на этих выборах, по словам представителя центра «Нью-имидж маркетинг групп», является то, что хотя фактически большинство киевлян на данное время не поддерживает Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он имеет значительный и – что важнее – стабильный электорат. Учитывая то, что выборы в Киеве происходят в один тур, Э.ЮРЧЕНКО предполагает, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ может остаться городским председателем. Эксперт это связывает, в первую очередь, с тем, что “оппозиционный электорат” столицы “разрывается” между немалым количеством кандидатов, которые позиционируются как оппоненты действующего мэра.