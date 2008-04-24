В Партии регионов считают, что правоохранители Харькова фальсифицируют уголовные дела против власти города

Киев. 24 апреля. УНИАН. Депутаты Верховной Рады Украины от Партии регионов считают, что правоохранители Харькова пытаются фальсифицировать уголовные дела против городской власти.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ (фракция Партии регионов).

По ее словам, представители Партии регионов обращаются в Генпрокуратуру Украины и другие правоохранительные органы по поводу попыток сфальсифицировать уголовные дела против городской власти Харькова.

В Партии регионов также считают, что готовится ряд провокаций против мэра Харькова Михаила ДОБКИНА и городской власти, некоторые из них могут касаться и пожара на рынке “Барабашово”. “Возможны провокации, фальсификации уголовных дел и даже незаконные аресты” – сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Она отметила, что сегодня представители правоохранительных органов Харькова пытаются найти людей, которые имели бы хоть какое-то отношение к мэру Харькова. “Из них выбиваются показания против мэра, и мы знаем, что на основе таких показаний возможен арест М.ДОБКИНА”, - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

“В план уничтожения самоуправления в Харькове уже втянуты все правоохранительные органы области”, - добавила она.

По словам депутата, целью таких действий харьковских силовиков является “незаконный захват власти в городе представителями БЮТ”.

Народный депутат Украины Дмитрий СВЯТАШ (фракция Партии регионов) сообщил, что сегодня делается все для того, чтобы “повесить на мэрию пожар на Барабашовском рынке”. Он отметил, что делаются попытки изъять из уголовного дела документальные свидетельства, “которыми подтверждается, что пожар произошел в результате проведения сварочных работ”. По словам Д.СВЯТАША, эти документы пытаются скрыть, чтобы главной оставить единственную версию о поджоге, “в котором обвинить мэра Харькова”.

Также И.БОГОСЛОВСКАЯ считает, что Временная следственная комиссия Верховной Рады не может быть объективной, поскольку ее возглавляет народный депутат от фракции БЮТ Олег ЛЯШКО. Она отметила, что состоялось лишь два заседания комиссии, “где рассматривались сугубо организационные вопросы”.

И.БОГОСЛОВСКАЯ выразила надежду, что в Верховной Раде Украины не будет поддержано решение о назначении досрочных выборов мэра Харькова и Харьковского городского совета. По ее словам, во фракции “Наша Украина – Народная самооборона” есть “умные люди, которые, скорее всего, не станут марионетками в руках тех, кто манипулирует их сознанием сейчас”. “Мы видим, что в “Нашей Украине” все больше и больше людей понимают, что БЮТ делает их фактически ручными собачками в своей политической игре”, – сказала депутат.

“Те доказательства, которые мы имеем на руках, и та информация, которой мы владеем, очень многим депутатам не даст моральной возможности голосовать за незаконное решение по Харькову”, – добавила она.