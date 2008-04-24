Экс-мэр Киева Омельченко заявляет, что суд отменил регистрацию клона его блока

Киев. 24 апреля. УНИАН. Окружной административный суд удовлетворил исковые требования экс-мэра Киева Александра ОМЕЛЬЧЕНКО об отмене постановления территориальной избирательной комиссии Киева о регистрации избирательного блока Александра Александровича Омельченко, сформированного однофамильцем бывшего Киевского городского головы.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН экс-мэр Киева, народный депутат Украины, кандидат в мэры Киева А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

«Окружной суд изучил эту ситуацию и признал регистрацию этого блока неправомерной», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Экс-мэр также утверждает, что формирование блока якобы его однофамильцем организовала действующая киевская власть. По его словам, блок сформировал Александр Александрович ПРУС, который изменил свою фамилию на "ОМЕЛЬЧЕНКО", затем зарегистрировал ООО «Народный мэр Киева».

«Как выяснила Служба безопасности, ПРУС, так называемый ОМЕЛЬЧЕНКО Александр Александрович, никогда на этом предприятии не работал. Само предприятие не осуществляло деятельность и следовательно, не платило налоги и не перечисляло отчисления в Пенсионный фонд. Он работает водителем супругов по фамилии ЗАЯЦ, один из которых является депутатом Киевсовета и является членом фракции Блока Черновецкого», - пояснил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Он также считает, что по факту незаконной регистрации блока-клона правоохранительные органы должны возбудить уголовное дело. «Информация о том, как сформирован блок, была известна теризбиркому – ее председателю, первому заместителю и секретарю, но ТИК зарегистрировала этот блок. Я могу сегодня заявить, что в их действиях я усматриваю коррупцию и злоупотребления», - подчеркнул кандидат в мэры.

По его мнению, киевская власть также причастна к организации массового выдвижения кандидатов в мэры. «Почти 150 кандидатов – это не желание людей. Это черная, подлая технология применена для того, чтобы люди долго искали своего кандидата в списке, чтобы создавались очереди на участках, чтобы нагнетать ситуацию», - считает он.

Справка УНИАН. Кандидат в депутаты Киевсовета от избирательного блока «Блок Александра Омельченко» Вячеслав НЕПОП обратился в Окружной административный суд Киева 18 апреля с исковым требованием о признании противоправным постановления ТИК Киева о регистрации избирательного блока «Омельченко Александра Александровича» и отмене ее действия.