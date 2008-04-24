Адвокаты Цушко утверждают, что их подзащитный остается свидетелем по делу о захвате Генпрокуратуры

Киев. 24 апреля. УНИАН. Защитники бывшего министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО утверждают, что ему не были предъявлены обвинения, и В.ЦУШКО остается свидетелем по делу о захвате помещения Генпрокуратуры 24 мая прошлого года.

Об этом защитники экс-министра Татьяна МОНТЯН и Юрий ВАСИЛЕНКО заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Т.МОНТЯН назвала неправдивым заявление заместителя генпрокурора Украины Рената КУЗЬМИНА от 16 апреля о том, что следователь Генеральной прокуратуры Украины предъявил обвинение В.ЦУШКО по делу о захвате помещения Генпрокуратуры 24 мая прошлого года.

По ее словам, действительно, В.ЦУШКО встречался с представителем Генеральной прокуратуры в помещении посольства Украины в Российской Федерации (Москва) 9 апреля. В то же время, адвокат утверждает, что стороны просто обсудили намерения Генпрокуратуры предъявить обвинение В.ЦУШКО, но непосредственно не применяли никаких процессуальных норм для его предъявления.

Защитники назвали постановление о предъявлении обвинения В.ЦУШКО лишь “проектом решения”.

Ю.ВАСИЛЕНКО, анализируя этот документ, заметил, что он не отвечает общим требованиям криминального законодательства. В частности, органы досудебного следствия должны были указать в постановлении конкретные статьи УПК, на основе которых базируется обвинение. Вместе с тем, по словам Ю.ВАСИЛЕНКО, в документе есть лишь общие ссылки на законы и Конституцию, которые не могут приниматься во внимание судом.

Также он утверждает, что в постановлении искажены факты событий того дня в прокуратуре.

Т.МОНТЯН подчеркнула, что В.ЦУШКО не знал об указах Президента Украины относительно смены руководства Генеральной прокуратуры и УГО, и выехал в прокуратуру после звонка заместителя генерального прокурора Геннадия КРЫСЬКО, который сообщил, что Генпрокуратуру захватили неизвестные лица. При этом она утверждает, что Г.КРЫСЬКО сознательно ввел в заблуждение В.ЦУШКО, а он, пока добирался до помещения прокуратуры, не мог никому дозвониться, и не слышал никаких новостей о событиях в Генпрокуратуре. Поэтому защитники считают, что действия В.ЦУШКО носили полностью правомерный характер.

Т.МОНТЯН отказалась говорить о том, в какой стране находится в это время В.ЦУШКО. Она лишь подчеркнула, что он продолжает лечение за границей, поскольку украинские врачи не смогли найти решения относительно снижения давления экс-министра.

Справка УНИАН. В связи с захватом 24 мая 2007 года здания Генеральной прокуратуры было возбуждено несколько уголовных дел, в частности, по фактам превышения власти и служебных полномочий министром внутренних дел В.ЦУШКО и сотрудниками МВД, а также препятствования сотрудникам оперативно-следственной группы СБУ в выполнении служебных обязанностей.

26 сентября 2007 года В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофилином. Он высказал предположение, что его отравили организаторы захвата Генеральной прокуратуры.