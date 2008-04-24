Киев. 24 апреля. УНИАН. Производители подсолнечного масла просят правительство отменить квотирование экспорта.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан КАПШУК.

«Мы просим отменить полностью этот механизм квотирования и лицензирования, который, кроме подрыва имиджа Украины как надежного поставщика, ничего не дал, а вызывает сегодня социальный взрыв, расслоение, развал», - сказал С.КАПШУК.

Как отметил С.КАПШУК, ранее установленная квота на экспорт масла в размере 300 тыс. тонн была разделена непропорционально. «Большинство предприятий, которые производят продукцию и поставляют на экспорт, сегодня вынуждены остановить производство из-за того непрозрачного, неправильного распределения квот», - сказал С.КАПШУК. По его словам, 5 компаний, которые поставляли продукцию на внутренний рынок, получили квоту в объеме 220 тыс. тонн из установленных 300 тыс. тонн, а остальные 18 компаний – в объем 80 тыс. тонн. В связи с этим большинство заводов на грани остановки, а около 12 – уже остановились.

По мнению С.КАПШУКА, оснований для ограничения экспорта нет, так как запасы подсолнечного масла – около 800 тыс. тонн – приблизительно в 4 раза превышают внутреннее потребление.

При этом, как отметил С.КАПШУК, вчера правительство приняло решение увеличить квоту на 200 тыс. тонн. По мнению эксперта, «если эта квота будет поделена таким же образом (как и предыдущие 300 тыс. тонн – УНИАН), то опять это ничего не даст, потому что предприятия опять получат по остаточному принципу мизерное количество квот, что в принципе ничего не изменит». С.КАПШУК отметил, что дополнительные 200 тыс. тонн необходимо разделить между теми компаниями, которые ранее получили очень маленький объем квоты на экспорт, но которые являются экспортно-ориентированными.

Он также отметил, что до 1 июля – на период действия квоты – компании вряд ли успеют отгрузить на экспорт установленный объем масла, так как отгрузки практически еще не начались, и компании только получают лицензии, кроме того, ограничивают перевалочные мощности портов.

При этом, по информации производителей, представители компании «Кернел» уже обращаются к другим компаниям с тем, чтобы приобрести у них масло, так как сама компания не располагает объемами продукции, на которую получила квоту. При этом отмечается, что предлагают цену значительно ниже, чем на мировых рынках.

Как сообщал УНИАН, Кабмин ввел квотирование экспорта подсолнечного масла и подсолнечника с 22 марта до 1 июля 2008 года и установил квоты в размере 300 тыс. тонн масла и 1 тыс. тонн семян подсолнечника.

16 апреля в Министерстве экономики состоялось заседание комиссии по вопросам рассмотрения заявок на выдачу лицензий на экспорт подсолнечного масла и семян подсолнечника и распределение квот. По решению комиссии, квоту на экспорт 300 тыс. тонн подсолнечного масла разделили между собой 40 компаний, а квоту на экспорт 1 тыс. тонн семян подсолнечника разделили между собой 3 компании.