УНП поддерживает идею избрания мэров Киева и других городов в два тура - Костенко

Киев. 25 апреля. УНИАН. Украинская народная партия поддерживает идею об избрании мэра Киева и других городов в два тура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер УНП, народный депутат Украины Юрий КОСТЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он выразил убеждение в необходимости изменить нынешнюю систему выборов мэра, отметив, что не нормально, когда мэр избирается небольшим количеством избирателей. По словам лидера УНП, “сегодня уже научились работать с так называемыми электоральными нишами, научились задабривать людей и, имея поддержку в 5-6%, становятся мэрами”. Ю.КОСТЕНКО отметил, что “эта система должна быть изменена”.

В интервью УНИАН, комментируя вчерашнее заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно применения им вето на закон о двух турах выборов в случае его принятия, Ю.КОСТЕНКО сказал, что формально такую позицию можно объяснить тем, что выборы начались и “нельзя менять правила игры”. “Это как менять правила игры в то время, когда уже на поле проходит футбольный матч”, - сказал он.

“А если говорить не о формальной стороне, то в этой ситуации они (выборы - УНИАН) всех шокируют, а не вдохновляют”, - отметил Ю.КОСТЕНКО. По его словам, “шокируют тем, что избиратель совсем по-другому оценивает кандидата, чем мы сами себе представляем”. “Избиратель сегодня борется за выживание, и поэтому голосует только за того, кто дает хоть 5 копеек, но в его личный карман”, - сказал он.

Ю.КОСТЕНКО подчеркнул, что “пессимистически” оценивает результаты выборов в Киеве. На вопрос, не связан ли его пессимизм с возможным поражением демократических кандидатов, Ю.КОСТЕНКО заявил: “Какой демократический кандидат”. “Как член демократической коалиции могу сказать, что я не вижу демократической коалиции”, - отметил Ю.КОСТЕНКО. По его словам, “те вопросы, которые мы рассматриваем, очень далеки от того, что нужно для демократического развития Украины”.